La debilidad política de Pedro Sánchez

Revisando la enredada sucesión de acontecimientos que con cuentagotas va apareciendo en la prensa española, tengo la impresión de que el primer ministro de España, Pedro Sánchez, se negó a recibir al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por la debilidad política que le acarrea haber pactado con el diablo para formar gobierno.

En abierto desafío a la dictadura bolivariana, Guaidó llegó a Europa para renovar el apoyo a su lucha por la democracia y se reunió con los cancilleres de Alemania y de Austria, Angela Merkel y Sebastian Kurtz; con los primeros ministros de Holanda, Grecia y Gran Bretaña: Mark Rutte, Kiriakos Motsotakis y Boris Johnson, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



El sábado 25 de enero llegó a Madrid para reunirse con la comunidad venezolana exiliada en España y con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Los venezolanos lo acogieron con gusto, Sánchez se escondió, escatimándole el apoyo que los otros jefes de Estado europeos le prodigaron. Además de la ofensa al venezolano, Sánchez mostró no tener los tamaños para cumplir la encomienda de la Unión Europea de liderar la solución de la crisis venezolana.



Esa misma semana, cuatro días antes de la llegada de Guaidó, un avión privado en el que viajaba la número dos de Nicolás Maduro aterrizó en Madrid, contraviniendo la resolución de la Unión Europea que le tiene expresamente prohibido a Delcy Rodríguez pisar territorio europeo. No obstante, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, sostuvo una reunión secreta con ella.



Descubierta la excursión de Ábalos por los periodistas madrileños, la primera reacción del ministro fue mentir. Dijo que había ido a ver a su amigo el ministro de Turismo venezolano, y no fue sino hasta que la policía hizo públicos sus reportes cuando Ábalos finalmente admitió haberse reunido con Rodríguez para recordarle que no podía pisar territorio español.



El avión que transportaba a Rodríguez llegó a Madrid en la madrugada del lunes 20 de enero, y partió con rumbo a Turquía hacia las 2 de la tarde de ese día. Según versiones de la prensa española, durante todo ese tiempo Rodríguez descansó en la sala vip del aeropuerto.



La reacción del jefe del Ejecutivo apoyando a Ábalos fue lamentable, pero palidece ante el cinismo de la de Pablo Iglesias, el actual vicepresidente segundo del Gobierno español, a quien le pareció apropiado que Sánchez no haya recibido a “un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela”. Para Iglesias, Guaidó no solo no es presidente interino de Venezuela, sino alguien a quien “la propia oposición” venezolana le ha quitado “el cargo de presidente de la Asamblea Nacional”. Iglesias no solo desprecia a Guaidó, sino que avala el golpe parlamentario de Maduro.



Otra reacción inquietante aunque previsible fue la del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien calificó como un acierto que Sánchez no recibiera a Guaidó. Zapatero, quien se autocalifica como experto en Venezuela porque ha viajado 38 veces a ese país, advierte que “el 90 por ciento de la información que les llega a los ciudadanos españoles sobre Venezuela está sesgada”. ¿Será mentira que casi 5 millones de venezolanos han tenido que salir del país?



Afortunadamente, el también expresidente Felipe González ha reivindicado las credenciales democráticas de un sector de la izquierda española calificando a Guaidó como el “único representante legitimado democráticamente, de acuerdo con la Constitución de Venezuela”.



A fin de cuentas, lo que este vergonzoso incidente deja en claro es que con el fanatismo ideológico de sus socios en el gobierno, Sánchez va perdiendo credibilidad y se ve muy difícil que pueda resolver temas tan complicados como el del secesionismo catalán.