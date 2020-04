¿La bolsa o la vida?

Tras tres meses del primer brote de coronavirus en China, la gran pregunta es: ¿qué tiene mayor costo, reactivar la actividad económica o mantener el refugio en casa?

Para Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos, la duda ofende. “¿Estamos insinuando que la reapertura de la economía bien vale el sacrificio de los trabajadores mandándolos a una posible muerte?

La respuesta de Dan Patrick, el republicano vicegobernador de Texas, no deja dudas: “Por el bien del país, hay que arriesgarnos y ponerlo en marcha... hay cosas más importantes que la vida”.



¿Usted qué opina?



Hoy, 3 millones de personas en 160 países han sido infectadas por el coronavirus, y 205.000 han muerto. En Estados Unidos hay un millón de contagiados y 56.000 muertos. Hasta el momento, el virus ha matado a 10.000 americanos más que los que murieron en Vietnam en cuatro años de guerra. Y, nacionalmente, la curva de contagios sigue ascendiendo, aun cuando disminuya en algunas ciudades.



El contagio y las cifras de mortandad varían dependiendo de la rapidez con la que las autoridades médicas detectaron el virus y dictaron medidas sanitarias de contención como el confinamiento en casa, los márgenes de distancia entre dos personas, el uso de mascarillas y el número de pruebas realizadas para identificar a los enfermos a tiempo.



Por ahora, no existe cura ni vacuna contra el virus. A los contagiados se les da un tratamiento semejante al que recibirían si tuvieran otras enfermedades respiratorias como la gripe y, en los casos más graves, se los interna en hospitales.



En Colombia, donde la población ha sufrido una cuota excesiva de emergencias de salud pública en los últimos años, a la fecha hay unos 5.142 casos de coronavirus y 233 fallecimientos, y en términos generales y con sus variantes regionales, la gente ha respetado lo que el Gobierno llama el “aislamiento inteligente”. Pero lo peor está aún por venir.



El confinamiento ha generado un tremendo parón de la actividad económica en todo el mundo, un repunte estratosférico del desempleo y la escasez en alimentos, medicinas, equipos de protección médica y de uso cotidiano. Y es precisamente el parón lo que ha motivado a las autoridades a explorar maneras de reactivar la economía reabriendo cierto tipo de negocios, observando algunos de los lineamientos obligatorios durante la cuarentena para minimizar el riesgo para la salud de la población, pero flexibilizando otros.



La decisión de reabrir la actividad económica a destiempo conlleva multitud de riesgos, como lo estamos viendo en países como Singapur, donde la primera ola del brote había sido muy benévola y de 13.000 personas contagiadas con el virus, solo habían fallecido 12. Este mes, sin embargo, una segunda ola de infecciones ha obligado a las autoridades a redoblar las medidas de confinamiento, cerrando escuelas y centros de trabajo no esenciales.



En Estados Unidos, un 70 por ciento de los ciudadanos prefieren que se mantenga el confinamiento, pero no han faltado algunas protestas callejeras contra el confinamiento, orquestadas por grupos políticos de extrema derecha prorreelección de Trump.



En términos de salud pública, y previendo que la presión por reactivar la economía irá en aumento en varios países, lo que habría que preguntar en cada caso es: ¿coinciden las autoridades de salud en que la curva de contagios ha ido descendiendo en las últimas semanas? ¿Se han hecho las pruebas suficientes para diagnosticar la prevalencia del virus? ¿Cuenta el país con el personal médico suficiente para enfrentar la pandemia?



Al contrario de la opinión del vicegobernador texano, yo mantengo que si no defendemos la vida perdemos nuestra humanidad y que eso tiene un costo inconmensurable.



Sergio Muñoz Bata