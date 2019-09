Jóvenes comprometidos con salvar la Tierra

La Tierra tiene ya quien la defienda. Este es el grito de 4 millones de jóvenes contra el cambio climático en Colombia, Estados Unidos, Alemania, Australia, Kenia, Tailandia, Brasil, Canadá, Irlanda, Filipinas, Indonesia, Gran Bretaña, España, México, Nepal, Polonia, Uganda y otros 150 países.

La líder del movimiento es Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años que hace un año decidió faltar a la escuela los viernes para protestar pacíficamente en las afueras del Parlamento sueco por la inacción contra el cambio climático.



De entonces a la fecha, Greta ha viajado por el mundo difundiendo su mensaje y agrupando seguidores. Su protesta capturó la atención internacional y desencadenó la ‘Huelga escolar para el clima’, en la que más de 1,6 millones de niños, en más de 100 países, han participado en movilizaciones cada viernes para visibilizar la devastadora crisis ecológica.



Un millón de especies están en peligro de extinción debido a que la degradación de la naturaleza avanza a una tasa cientos de veces más alta que en cualquier otra época en los últimos 10 millones de años. La biodiversidad desciende de forma dramática porque, en vez de disminuir, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. Los últimos cuatro años han sido los más cálidos desde 1850. En el plano económico, la pérdida de polinizadores pone en peligro la producción de cultivos por un valor de 557.000 millones de dólares.



El 23 por ciento de los terrenos productivos y fértiles han llegado a ser inútiles debido a la degradación de la Tierra.



Greta y el resto de los jóvenes y adultos que luchamos para contrarrestar el cambio climático sabemos que la batalla será larga y difícil, pero no imposible, si tan solo encaramos el problema partiendo de un principio elemental. La verdad debe guiar nuestro compromiso para combatir eficazmente el cambio climático.



El Gobierno debe decir la verdad y declarar una emergencia climática y ecológica, y trabajar con otras instituciones para comunicar la necesidad urgente de implementación de políticas de resguardo.



La verdad es la que guía el diagnóstico de los científicos y la que debe marcar el camino por seguir. “No me escuchen a mí –dice Greta–, escuchen a los científicos”. Los gobiernos deben actuar ya para poner fin a la pérdida de biodiversidad y reducir emisiones de gases de efecto invernadero a una meta de cero en 2025.



Hay que rechazar la politización de la crisis climática. “Sin importar qué tan político pueda ser el trasfondo de esta crisis –ha declarado Greta–. No debemos permitir que el cambio climático continúe siendo un asunto de política partidista. El clima y la crisis ecológica están más allá de la política de los partidos, y nuestro principal enemigo en este momento no son nuestros oponentes políticos. Nuestro principal enemigo ahora es la física, y no podemos hacer ‘tratos’ con la física. La crisis climática es una causa universal”.



Hay que privilegiar opciones realistas, graduales, pero consistentes y sucesivas, y desechar las visiones derrotistas que sostienen que la magnitud del problema lo hace intratable. “Los políticos dicen que es demasiado caro salvar el mundo –afirma Greta–, mientras se gastan billones en subsidios a la industria del petróleo y los gasoductos”.



Hasta ahora, la propuesta de Greta ha tenido eco no solo en los 4 millones de estudiantes que ya se manifestaron, sino en los 200 millones de miembros de la Confederación Sindical Internacional y en una coalición de 41 países que propone una calidad del aire saludable y la armonización de las políticas de lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica para 2030.



Bravo, Greta, gracias. Buen principio de una larga lucha que apenas comienza.