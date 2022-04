¿Ignorancia o rapiña?

A pesar del estigma que conlleva su origen sombrío, el saqueo de obras de arte es algo de toda la vida. Sin los grandes despojos de obras maestras del arte antiguo, el Museo Británico, el Louvre o el Pergamon de Berlín perderían su magnífico lustre. Indiferentes ante semejante atropello cultural, millones de amantes del arte hemos desfilado por sus salas sin admitir nuestra complicidad en el atraco.



El tema sale a cuento porque la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos intervino en un fascinante caso de apropiación –¿ilegal?, ¿inmoral?– de la pintura Rue Saint-Honoré, dans l’après-midi. Effet de pluie, del pintor impresionista Camille Pissarro.



La querella legal se inició hace dos décadas, y se ha debatido en tribunales de Estados Unidos y España, finalmente podría resolverse ahora que el fallo del Tribunal Supremo en Estados Unidos estableció que le corresponde a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, no a los tribunales españoles, decidir el caso.



La complicada saga de la pintura de Pissarro se inició en Berlín, en 1939, cuando Jakob Scheidwimmer, marchante y miembro del partido nazi, les ofreció a los esposos Cassirer un puñado de dólares y una visa para salvarse del campo de concentración nazi, a cambio de la pintura.

Para los Cassirer, rechazar la oferta habría sido suicida. Apenas unos meses antes había sucedido la Noche de los Cristales Rotos, la noche infame en la que las hordas nazis salieron a las calles a destrozar comercios, golpear, asesinar y deportar alemanes judíos.



Con la visa de salida en la mano, la familia se exilió primero en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos. En 1954, un tribunal alemán reconoció que Lilly Cassirer era la legítima propietaria del cuadro y en 1958, como víctima del expolio nazi, le pagó una indemnización por 28.500 dólares. El acuerdo, sin embargo, no revocó sus derechos de propiedad, pues reservaba la posibilidad de que lo reclamara si reaparecía, reintegrando la indemnización.



Nada se supo de la pintura hasta 1976, cuando el barón Hans Thyssen-Bornemisza compró el cuadro en Nueva York. En 1993, cuando la colección del barón fue adquirida por el Estado español, fue exhibida en el museo madrileño que lleva su nombre. Hacia el año 2000, los herederos de los Cassirer la descubrieron y reiniciaron la batalla legal para recuperarla.



En 2019, un juez de distrito en Los Ángeles, California, falló que el cuadro le pertenecía al Estado español, argumentando que cuando el Estado español le compró el cuadro al barón Thyssen-Bornemisza, desconocía lo que había ocurrido con él bajo la dictadura nazi y la Segunda Guerra Mundial.



Para los abogados del Estado español y la Fundación Thyssen-Bornemisza, es improbable que el barón supiera que la pintura que comprara en una galería de Nueva York en 1976 tuviera una procedencia dudosa, menos aún ilegal.



Para los abogados que representan a los herederos de Lilly Cassirer resulta imposible creer que el hombre que en ese momento poseía la colección de arte privada más grande del mundo, y que era considerado un experto sin par en la historia de la pintura, no supiera que la información de origen del cuadro estaba mal. Tampoco es creíble que no se percatara de que en el marco del cuadro había rastros de etiquetas arrancadas, entre ellas una en la que se lee parte de la dirección de la Galería de los Cassirer en Berlín.



Desde una perspectiva moral, no hay duda de que el cuadro pertenece a la familia Cassirer, habrá que ver si en esta ocasión el Tribunal de Apelaciones estadounidense nos engaña con el pretexto de la ignorancia del experto o si por fin acepta que se trata de un caso más de rapiña y les devuelve la pintura a sus legítimos dueños.

SERGIO MUÑOZ BATA

