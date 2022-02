Hay protestas de protestas

En mi juventud recorrí las calles de la Ciudad de México en protesta por los asesinatos y las desapariciones de obreros sindicalistas y líderes campesinos independientes; estuve en las barricadas de París en Mayo del 68, apoyando las reivindicaciones de obreros y estudiantes; en Londres, me manifesté contra la guerra en Vietnam, y en Praga, en la plaza Wenceslas, marché en apoyo a las reformas democráticas de Alexander Dubcek.



A más de medio siglo de distancia, me pregunto si de algo sirvieron estas luchas reivindicativas. En México, por ejemplo, se mitigaron los asesinatos y desapariciones de líderes independientes pero aumentaron las agresiones letales contra periodistas y mujeres, ante la indiferencia, complacencia o anuencia de las autoridades.



Hoy, la cifra de mujeres asesinadas en México es más del doble de la registrada en 2015, cuando hubo 427 feminicidios. Seis periodistas han sido asesinados en lo que va de este año en México, considerado el país más letal del mundo para los periodistas. En vez de protegerlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no cesa de acosarlos y agredirlos. No obstante, el progreso económico y político del país es innegable, por más que ahora esté amenazado por lo que atinadamente el entrañable politólogo José Woldenberg ha llamado “el nuevo autoritarismo empobrecedor”.

El legado de la “revolución” de mayo en París sigue en disputa. Hay quien dice que nada cambió, que los activistas de entonces son ahora miembros del establecimiento francés. Yo creo que sí trajo cambios culturales importantes de emancipación para la mujer, la juventud, los obreros y para los estudiantes, aun cuando sus demandas fueron más poéticas que prácticas.



En 1968, las reformas planteadas por Alexander Dubcek y apoyadas por las manifestaciones populares por todo el país fueron aplastadas por los tanques y aviones de la dictadura soviética, pero hoy, la República checa vive en democracia.

En Vietnam, la intervención estadounidense terminó en marzo de 1973, gracias, en parte, al repudio popular. Su saldo fue de medio millón de civiles, 200.000 soldados vietnamitas y 57.000 soldados norteamericanos muertos.



A principios del siglo XXI, el ámbito del reclamo popular se amplió, y con la ayuda de los medios sociales proliferaron las protestas por todo el mundo. Las hubo sobre grandes temas políticos, como, por ejemplo, la malograda Primavera Árabe. También, para exigir el cese de la violencia policiaca y el castigo a los policías abusadores. Hay marchas que exigen mejoras del transporte público o de la educación, y la gente también sale a la calle a manifestarse contra la corrupción o la desigualad económica.



La semana pasada, las medidas de algunos gobiernos para proteger a la gente de la pandemia de covid-19 generaron protestas de grupos pequeños pero vociferantes en varios países. En Canadá, por ejemplo, un país que se precia de ser educado, atento y respetuoso del bien colectivo, un grupúsculo de camioneros ha intentado chantajear al Gobierno bloqueando calles y puentes para expresar su repudio a la vacunación contra el covid.



Yo estoy en total desacuerdo con los manifestantes. La vacunación previene la propagación del virus, mitiga los efectos de la enfermedad e incluso la muerte; evita la carga en el sistema de salud y los enormes gastos que genera. En promedio, una estancia en el hospital por covid varía entre 51.000 y 78.000 dólares. Además, la vacuna es nuestra única esperanza de que se logre la ansiada inmunidad de rebaño.



Para algunos observadores, las protestas populares no sirven para nada. Para otros, lo que en el corto plazo podría verse como un fracaso al final deja un saldo positivo.

Yo creo que depende de cada caso. No es lo mismo protestar por la injusticia o el abuso que despotricar contra la ciencia y negarse a cumplir un mandato necesario para proteger la salud de la gente.

SERGIO MUÑOZ BATA

