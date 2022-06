Gatopardismo a la colombiana

Vivimos una era de desorden político en la que la democracia liberal, los derechos políticos y las libertades civiles han sufrido un marcado retroceso. El número de países donde la libertad ha disminuido supera el de los países donde ha aumentado.



El fenómeno es mundial y se ha sentido con fuerza en Estados Unidos, donde Donald Trump, un expresidente inconforme con el resultado de una elección sin tacha, lideró un intento de golpe de Estado; en Europa, donde un racista, antiinmigrante, antisemita, antimusulmán, enemigo de la libertad de prensa y de la democracia liberal llamado Viktor Orbán ha sido reelegido primer ministro de Hungría cuatro veces; y en América Latina, un continente donde, en los últimos años, la izquierda ha desbancado a la derecha entronizando gobiernos autoritarios, casi siempre por la vía electoral pero utilizando todas las artimañas posibles. Frecuentemente han sido los propios electores los que se han colocado en esta encrucijada porque las opciones que tienen son lamentables.



¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando el escritor Mario Vargas Llosa caracterizó la elección presidencial del Perú en 2011 como la elección entre el cáncer y el sida?

Todo esto viene a cuento por el predicamento que ahora viven los colombianos. La semana pasada les escribí a tres queridos e ilustrados amigos colombianos para preguntarles por quién iban a votar en la segunda vuelta de la elección presidencial de su país. Mis tres amigos son figuras reconocidas por su talento, su intuición política y su sosegado poder reflexivo.

El primero me contestó que lo haría por Petro. En parte, por razones ideológicas. “Reconozco que su estilo y personalidad, y algunas de sus propuestas, suenan desatinadas, pero ya es hora de que Colombia experimente un primer gobierno de izquierda, étnicamente más incluyente. Petro no es Maduro, y su larga trayectoria política demuestra su apego al sistema democrático”.



El segundo me dijo que lo hará por Rodolfo. “Su idea del cambio está muy poco desarrollada, pero no trae los riesgos que Petro trae”. En gran parte, creo que mi amigo sigue la teoría de Vargas Llosa de que, dadas las circunstancias, habría que escoger al “menos peor”.



El tercero fue tajante en su pesimismo. “Ambos me parecen terribles. Petro dice cosas que son ciertas, pero es un pésimo ejecutor y peor persona. Hernández tiene un pasado lleno de interrogantes, es autoritario e ignorante. Voy a votar en blanco”.



A la distancia, y basándome en la lectura de los pronunciamientos de los candidatos, es evidente que representan los dos polos del populismo; ambos se pintan como los legítimos representantes del pueblo; los dos demonizan todo lo anterior y prometen “cambiar” todo. Nada de esto es cierto. ¿En un país dividido, cuál de los dos es el pueblo que dicen representar? No es cierto que todo lo anterior haya estado mal y es ridícula su promesa de que cambiarán el país en sus cuatro años de gobierno.



Lo que sí es cierto es que con sus candidaturas el país está ahora hundido en la incertidumbre, dividido en dos partes casi iguales, y con una carga de problemas ancestrales que no se resuelven en cuatro años: la desigualdad económica, la violencia, el narcotráfico, la contaminación ambiental y la carga que representa recibir a miles de pobres venezolanos que huyen de sus países.



Lo que veo claramente al leer la propuesta central de ambos candidatos es que tanto Petro como Rodolfo representan una nueva versión del gatopardismo, que con magnífica precisión definió el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Es necesario que todo cambie, si queremos que todo siga como está”.

SERGIO MUÑOZ BATA

