En la línea de fuego

Este domingo, mientras recopilaba información sobre la matanza en El Paso, Texas, del sábado 3 de agosto, en la que murieron más de 20 personas y hubo decenas de heridos, me topé con la noticia de que 13 horas después de la masacre de El Paso, en Dayton, Ohio, hubo otro tiroteo en el que murieron 9 personas y otras 27 resultaron heridas.

El autor del tiroteo en El Paso fue un joven que viajó nueve horas, desde su casa cerca de Dallas Texas, a El Paso para matar hispanos y contribuir al llamado de Donald Trump a detener la “invasión” de latinos a Estados Unidos.



Patrick Crusius, de 21 años, se veía a sí mismo como un soldado que hacía su parte en lo que, a su juicio, ya es una guerra racial en el país. “Hagan su trabajo y divulguen (el manifiesto), hermanos”, conminaba a sus correligionarios supremacistas refiriéndose a un documento de su autoría repleto de generalizaciones, incoherencias, elogios a Trump y mensajes de odio.

El mensaje fue publicado minutos antes de la matanza en 8chan, un sitio en internet frecuentado por supremacistas blancos como el asesino de la mezquita Al Noor y el Centro Islámico Linwood, en Christchurch, Nueva Zelanda, que dejó 51 muertos y 49 heridos, y el de la sinagoga Chabad de Poway, California, en la que hubo un muerto y tres heridos.



No es casual que un día antes del ataque a la comunidad latina, en Cincinnati Trump pronunciara uno de sus discursos más infames contra centros urbanos como Mil-wakee, Baltimore, Detroit, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles, es decir, contra ciudades “infestadas” por inmigrantes y minorías, caracterizándolas como centros de enfermedades y criminalidad. Al tiempo que enaltecía la “pureza natural” de una base rural mistificada, su grupo de votantes de raza blanca, que permanecen anegados en los prejuicios de los años 50.



Trump cree que la única forma de ganar la reelección es dividiendo el país en dos, entre los que tienen y los que no. Y haciéndole creer a la gente no solo que las minorías son incapaces de gobernarse adecuadamente, sino que “invaden” el país y viven del esfuerzo de las áreas rurales.



Lo que Trump oculta es que las áreas urbanas más grandes del país son los principales motores de la economía nacional y generan más dinero de impuestos de lo que reciben del gobierno federal. Por el contrario, la mayoría de las áreas rurales reciben más de Washington de lo que generan.



Aparejado al discurso de odio del presidente, se ha gestado un aumento sustancial en los llamados crímenes de odio. Y si bien es cierto que el incremento empezó hacia 2014, la curva ha subido sustancialmente a partir de 2016 con el ascenso de Trump. Para el asesino de Nueva Zelanda, Trump es el símbolo de una “renovada identidad blanca”.



A punto de terminar mi columna, me pregunté si habría un nuevo tiroteo antes de que se cumpliera mi hora de cierre. La respuesta la encontré en el informe de homicidios de la ciudad de Chicago, que en la madrugada de sábado a domingo reportó un tiroteo en el parque Douglas en el que 7 personas fueron baleadas, y dos horas después, cerca del mismo parque, otras dos personas fueron encontradas heridas, víctimas de un segundo tiroteo.

