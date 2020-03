El tiro por la culata

En una escena escapada de las películas sobre el salvaje oeste, en la oficina del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, apareció el clásico ‘se busca’ anunciando una recompensa de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, y de 10 a 5 millones de dólares por 14 de sus menospreciados cómplices.

Esta no es la primera vez que la justicia de Estados Unidos acusa a un jefe de gobierno de actos criminales. En 1988, el acusado de narcotráfico fue el general Manuel Noriega, ‘hombre fuerte’ de Panamá y exagente de la CIA que recibía los encargos de quien se convertiría en su perseguidor, George H. W. Bush.



En aquella ocasión, la persecución derivó en una invasión, muchos muertos, conciertos de rock utilizados como arma ensordecedora para vencer la resistencia del perseguido, arresto y prisión, primero en Estados Unidos, luego en Francia y, finalmente, en Panamá.



Dudo mucho de que la acusación contra Maduro tenga un desenlace parecido. Invadir Venezuela tendría un costo altísimo. Pero de que Maduro es un criminal que con singular torpeza ha destruido a su país no cabe duda. “Como nación”, me dice mi fuente en Venezuela, que pide el anonimato por causas obvias, “Venezuela es una ruina que se cae a pedazos”.



En todo el mundo es un secreto a voces que, de Hugo Chávez a Maduro, el Gobierno de Venezuela ha utilizado el tráfico de drogas a Estados Unidos con tres objetivos principales: debilitar al país enemigo inundándolo de drogas, contribuir al sostén de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en su lucha para apoderarse del Gobierno de Colombia y para permitir que los dirigentes del Gobierno de Venezuela se lucren con las ganancias del narcotráfico.



El problema, dicen los expertos en política exterior dentro y fuera de Venezuela, es que la acusación de la justicia americana se hizo en un momento de lo más inoportuno. La pandemia del coronavirus ofrecía una oportunidad dorada para obligar a Maduro a negociar en serio con la oposición y juntos acceder a la comunidad internacional para obtener ayudas médicas indispensables.



“Nuestro panorama es negro por partida doble”, me dice mi fuente venezolana. “Secuestrados por un gobierno delincuente, amenazados en nuestro peor momento por una epidemia que se puede llevar demasiada gente, y con un sistema de salud que ha sido saqueado, los hospitales no tienen agua ni medicinas, solo hay unas 80 camas en la unidad de cuidados intensivos que no sirven para casos graves”.



Estoy consciente de que, hasta ahora, las gestiones que se han hecho para llegar a una solución negociada del conflicto venezolano no han sido fructíferas, pero también hay que reconocer que la iniciativa promovida por la expresidenta chilena y actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU iba por buen camino.

Ahora, después de esta renovada declaración de guerra contra Maduro, todo indica que se ha detenido el avance.



También debemos reconocer que incluir en el indictment al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, elimina la posibilidad de que los militares que sostienen a Maduro en el poder se vuelvan contra él. También, que la oposición venezolana sigue sin poder organizarse para presentar un frente unido y poderoso y que el apoyo popular a Juan Guaidó ha disminuido.



“Lo más probable –me dice mi fuente en Venezuela– es que la orden del Departamento de Justicia beneficie a Maduro en tanto que le permitirá radicalizarse y ganar tiempo, pero definitivamente no ayuda al país a salir de la tragedia en la que estamos sumidos. Estamos atrapados entre los sinvergüenzas del Gobierno y los radicales dentro de Venezuela, que carecen de visión y grandeza, pero, sobre todo, de los que viven afuera y solamente piensan en aniquilar al otro”.



