El mal ejemplo cunde

La semana pasada, durante la celebración del día de la libertad de expresión, hubo poco que festejar y mucho que lamentar en América Latina.



A la lista de los habituales represores de la libertad de expresión: los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se añadieron los de México y Colombia, dos países donde el retroceso ha llegado al extremo, según Reporteros sin Fronteras, Freedom Press, Fundación para la Libertad de Prensa, y la Sociedad Inter Americana de Prensa.



En 2022, México continuó siendo el segundo país más letal de la historia para los periodistas. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018, han sido asesinados, al menos, 55 periodistas. La cifra real de muertos varía porque aumenta constantemente, al igual que el índice de impunidad de quienes hostigan y matan a periodistas. Apenas un 3% de los asesinatos a comunicadores son debidamente investigados y el número de presuntos asesinos detenidos, procesados y castigados es aún menor. Peor aún, como nunca antes en la historia de México y deshonrando la investidura, el Presidente mexicano López Obrador dedica muchas de sus conferencias desde el Palacio Nacional a hostigar, insultar y acusar de traidores a los periodistas que le critican.



Desafortunadamente, el infortunio mexicano no es único en el hemisferio. En Colombia, por ejemplo, las organizaciones integrantes del Proyecto Antonio Nariño han denunciado que “las vulnerabilidades y los riesgos para ejercer el periodismo están llegando a un nivel crítico”. Revelaron que en 2021, Colombia se convirtió en el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio americano, solo por detrás de México. El año pasado se registró el mayor número de ataques a periodistas de toda la década y “la falta de respuesta estatal ante estos ataques es similar a la que se vive en gran parte de la región”. La impunidad predomina también en Colombia.

Según el informe de la a Sociedad Interamericana de Prensa, “este ha sido un periodo cargado de acciones ominosas contra las libertades de expresión y de prensa que, junto al semestre anterior iniciado en abril de 2021, determina un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio, y medios de larga trayectoria, expropiados por gobiernos autoritarios y alejados de toda institucionalidad”.



Siguiendo la tendencia inaugurada en el hemisferio americano por el nefasto presidente estadounidense Donald Trump, y continuada por su prolongación mecánica, López Obrador, al coro de gobernantes ladinos se han unido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el de Brasil, Jair Bolsonaro, el de Perú, Pedro Castillo, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández y el candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro.



Políticos que no solo han sido incapaces de contener la violencia de los narcotraficantes que golpea a sus gobernados, sino que emplean un lenguaje de odio que estigmatiza a medios y reporteros, y alienta el linchamiento, la persecución y el asesinato. Como bien decía la expresión bíblica, “el mal ejemplo cunde”.



Por otro lado, también hay que señalar que afortunadamente no todo fue negativo para la región en cuestión de libertad de prensa. La pera del olmo, como cada vez que se habla de países que respetan los valores democráticos, fue Costa Rica. El país con mayor libertad de expresión en el continente, clasificado solo ligeramente por debajo de los países escandinavos y con una calificación mejor incluso que Estados Unidos o Uruguay, donde según el índice de Reporteros sin Fronteras, la situación no es óptima sino “más bien buena”.

