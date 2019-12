El incierto futuro de América Latina

El 2019 termina en América Latina entre sollozos y explosiones. El panorama para 2020 no se ve más alentador en lo económico, político y social.

Evidentemente, los niveles de angustia y desasosiego no serán iguales en todos los países de la región, pero el doloroso proceso de ajuste posterior a la era del boom de los precios internacionales de las materias primas de la década de los años 2000 fatalmente seguirá su curso, pronostican prestigiados observadores.



Según los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y de la Unidad de Inteligencia de la revista inglesa The Economist, lo más probable es que las violentas protestas sociales que han vapuleado a Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Haití y Nicaragua seguirán produciéndose, y crearán una mayor incertidumbre en la región. The Economist destaca que Nicaragua es el país con más riesgo de una grave explosión social y política.



“La paciencia de la ciudadanía para tolerar el statu quo se acabó”, dice el informe de la revista. También señala que los gobiernos de la región, cualquiera que sea su tendencia o ideología política, se han mostrado incapaces de darle cauce al desencanto popular, en gran parte porque ninguno de estos gobiernos puede resolver, en el corto plazo, los reclamos de la gente: disminuir la desigualdad económica, erradicar la corrupción, fortalecer las redes sociales para asistir a los más vulnerables, aumentar las oportunidades de empleo para la juventud, y mejorar la percepción popular sobre el estado de la democracia en sus respectivos países.

El informe de la Cepal, en el periodo 2014-2020, indica que América Latina cerrará con el crecimiento económico más bajo en las cuatro últimas décadas FACEBOOK

TWITTER

Lo que la incapacidad de los gobiernos sí ha causado es un desencanto casi generalizado con la democracia que ha traído como consecuencia el auge del populismo y el resurgimiento de la figura del caudillo; de izquierdas como en los casos del nicaragüense Daniel Ortega, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y la argentina Cristina Fernández de Kirchner; de la derecha radical, como en el caso del brasileño Jair Bolsonaro.



El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el periodo 2014-2020, indica que América Latina cerrará con el crecimiento económico más bajo en las cuatro últimas décadas. El 2019 cerró con un crecimiento mínimo, 0,1 por ciento, y, presionada por la baja en Venezuela, Argentina y Brasil, la renta por habitante cayó más de un 4 por ciento en los últimos seis años. Entre 2018 y 2019, la exportación de bienes de América Latina al resto del mundo tuvo una caída considerable.



Colombia, sin embargo, se ha mantenido por encima del promedio en la región, en parte porque su política macroeconómica se ha mantenido estable. Su producto interno bruto ha crecido, gracias al incremento en el comercio minorista, a las actividades financieras, al transporte, la obra pública, y al mantenimiento de una tasa de interés baja.



Lo negativo ha sido el crecimiento del desempleo en la industria de la construcción, en la minería y en la agricultura, y las protestas masivas, que en algunas instancias han derivado en violencia. De continuar las protestas masivas, es vital que las autoridades se conduzcan con prudencia en la forma de manejarlas, y no como lo hizo el Gobierno chileno. Pero, al mismo tiempo, hay que evitar otorgar concesiones políticas o económicas rápidas y fáciles, de las que pronto se arrepentirán.



Para mitigar la incertidumbre, en Colombia sería recomendable terminar de implementar los acuerdos de paz, reducir la desigualdad, establecer mecanismos de diálogo efectivos entre la población y los dirigentes gubernamentales, instituir mecanismos anti-corrupción, elevar las oportunidades de empleo para jóvenes. Y, con ligeras variantes, la misma receta se aplicaría para el resto de los países de la región.