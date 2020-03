Duque o López Obrador

El ritmo al que avanza el coronavirus por todo el mundo es aterrador. En ‘The New York Times’ del sábado pasado publicaron una impresionante gráfica que muestra tres escenarios de cómo se extendería el virus por todo el país en función de las medidas que se tomen entre el 1.° de abril y el 1.° de julio. Las diferencias entre los tres modelos de medidas de control, de la más laxa a la mesurada y a la estricta, son abismales.



En América Latina hay países que ya han empezado a tomar medidas estrictas para detener el avance del virus, pero hay otros que siguen pensando que todavía no es hora de aplicar medidas ni mesuradas ni estrictas de control sanitario.

La disyuntiva plantea un interrogante fundamental: ¿cuál debería ser la prioridad de las autoridades frente a la pandemia? ¿Establecer de inmediato un estricto cordón sanitario con una cuarentena universal para proteger la salud de toda la población o permitir que continúen normalmente las actividades comerciales, a riesgo de que crezca el contagio?



En Colombia, hace días que el presidente Iván Duque decretó el estado de emergencia en el país, el cierre de fronteras, el aislamiento preventivo obligatorio de las personas mayores de 70 años, el cierre de colegios, universidades, bares y restaurantes, el desembarco de cruceros, la cancelación del torneo de fútbol, de la Feria del Libro de Bogotá y de eventos masivos.



En México no hay cuarentena ni estado de emergencia, y las fronteras del país siguen abiertas. En vez de prohibir la realización de eventos masivos, las autoridades recién permitieron la realización de un concierto de rock que congregó a decenas de miles de personas, y el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa organizando eventos masivos en los que abraza y besa a sus seguidores. Peor aún, este domingo, en su página de Facebook, conminó a los mexicanos a “que sigan llevando a la familia a comer a restaurantes y fondas”.



Hace apenas unos días, en un desplante inaudito de populismo, López Obrador llegó al extremo de declararse inmune al virus gracias a que un escapulario y un billete de dos dólares lo protegen.



Pero más allá de las extravagancias de López Obrador, el punto por discutir es la validez de la estrategia del Gobierno, que se resiste a declarar una cuarentena universal obligatoria con el consiguiente paro de la actividad comercial, porque el 60 por ciento de la población vive de la economía informal y frenar la economía de subsistencia traería consecuencias devastadoras que, inclusive, podrían agravarse dado el clima de violencia que se vive en el país.



¿Usted qué piensa? ¿Cuál de las dos estrategias le parece la correcta?



Yo no tengo dudas. La inacción de López Obrador me parece imperdonable. Posponer las medidas de seguridad sanitaria propicia el aumento exponencial del contagio a toda la población, incluyendo a aquellos a quienes dice querer proteger. Es evidente que al intentar evitar el costo económico a corto plazo, el costo sanitario y el económico serán peores a largo plazo.



De entre las varias causas por las que el virus se propagó con fuerza en Italia destaco dos: la tradición de reunirse en familia con mayor frecuencia que en otras culturas y la complacencia inicial de las autoridades, que inmediatamente antes de que se propagara la infección seguían aconsejando a la gente que siguieran su vida normal.



Podemos vencer la pandemia, dicen los expertos, si tomamos medidas drásticas como las que se han tomado en China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, pero para ello hay que entender que, por el momento, la gente no puede seguir pensando en vivir su vida normalmente.



