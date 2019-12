Desencuentros y reencuentro de dos papas

En la película Los dos papas, la duda es inevitable. ¿Es un documental o una ficción? Para el director, el brasileño Fernando Meirelles, creador de espléndidas cintas como Ciudad de Dios y El jardinero fiel, así como para el escritor del guion, el neozelandés Anthony McCarten, autor de biografías noveladas como la del científico Stephen Hawking, The Theory of Everything; del primer ministro inglés sir Winston Churchill, Darkest Hour, y la del cantante Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, Los dos papas es una película inspirada en hechos reales.

Para el espectador, los diálogos entre los dos protagonistas, los escenarios donde se desarrollan sus encuentros y el talante de los dos protagonistas, Jonathan Price y Anthony Perkins, no podrían ser más reales.



La película empieza con la noticia de la muerte del papa Juan Pablo II y el cónclave vaticano de 2005, que elegirá al sucesor entre dos cardenales cuyas visiones del mundo son diametralmente opuestas: Joseph Ratzinger, un teólogo alemán conservador, tradicionalista, reconocido por su fino intelecto y su rígida visión del catolicismo, y el argentino Jorge Bergoglio, un sacerdote apreciado por su sencillez franciscana y su lucha por flexibilizar los criterios tradicionales de la Iglesia para dar cabida a las realidades del siglo XXI.



Ratzinger triunfa, pero ve incierto el futuro de la Iglesia en esta época de crisis. Bergoglio acepta que su visión reformista para renovar la milenaria institución no ha tenido eco en la curia y opta por renunciar a su cargo.



Los antiguos rivales vuelven a encontrarse en tres majestuosos escenarios, las estancias de Rafael y la capilla Sixtina, en el Vaticano, y Castel Gandolfo, la maravillosa residencia papal de verano. Y es en estos tres venerables sitios donde la película entra en su parte más suculenta con la invención de diálogos entre ambos; no sabemos si alguna vez sucedieron, pero surgen de una investigación exhaustiva de las declaraciones públicas de ambos.



Benedicto le reclama a Bergoglio sus declaraciones sobre la conveniencia del matrimonio de los sacerdotes, su tolerancia hacia los homosexuales y su disposición a dar la comunión a los católicos divorciados. Bergoglio critica la rigidez de la Iglesia sobre el divorcio, el control de la natalidad, la homosexualidad, su apatía para defender el medio ambiente y su tolerancia a los curas pederastas. En un momento clave, los dos confiesan su arrepentimiento por el involuntario pasado nazi de uno y el posible pasado colaboracionista con la dictadura militar argentina del otro.



Evidentemente, Meirelles y McCarten tienen que inventar situaciones que probablemente nunca ocurrieron. No olvidemos que la trama sucede dentro de una institución que ha permanecido cerrada al escrutinio por siglos, tanto que su lengua oficial sigue siendo el latín.



Afortunadamente, y para regocijo de la audiencia, los personajes ven un partido de fútbol juntos, hablan de los Beatles y Abba, comen pizza y bailan tango. Y en una escena memorable, Bergoglio hace gala de su sentido del humor para contarle un chiste a Ratzinger, un hombre que admite que “los chistes alemanes no tienen que ser graciosos”.



Para resumir la parte medular de la película, Jonathan Price declaró: “Si tuviera que contarles cuál es el tema de la película, les diría que es el perdón. Se trata de dos ancianos, un papa y un cardenal, confesándose y pidiendo perdón”. Y yo solo añadiría que lo extraordinario de la película es la humanidad de esta pareja tan dispareja y el retrato maravilloso de dos personajes que convergen en un punto central: mantener la unidad de la Iglesia.

SERGIO MUÑOZ BATA