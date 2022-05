Delirio de grandeza

Partamos de una verdad evidente: argumentar que para “fortalecer la democracia y defender los derechos humanos” es necesario invitar a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua a dialogar en la Cumbre de las Américas por celebrarse en Los Ángeles dentro de dos semanas, es un argumento que en la lógica tradicional se clasificaría como reductio ad absurdum. Quien cree que la premisa central del argumento es verdad debe creer también que los puercos vuelan.



Demostrando una vez más que Andrés Manuel López Obrador es alérgico a la lógica y que no le interesa la democracia, precisamente el tema central de la Cumbre, el presidente de México ha anunciado que si no se invita a las tres dictaduras, él no asistirá a la reunión.



Aunque a la fecha no se sabe si cumplirá la amenaza, lo interesante es intentar descifrar el porqué del berrinche. Para el exembajador mexicano Luis de la Calle, la razón es que “Amlo cree que todo gira alrededor de él, y en esta ocasión piensa que la Cumbre presenta una oportunidad para influir en el presidente Biden. Viajó a Centroamérica y a Cuba para crearse el espacio para ir a Los Ángeles. Se ve a sí mismo como el puente entre Cuba y Venezuela y Estados Unidos”.



Sin duda, pero a esta autopercepción magnificada habría que añadir, como observa Michael Shifter, profesor en la Universidad de Georgetown: “No deja de ser irónico que López O. intente posicionarse como líder latinoamericano cuando en los tres años y medio que lleva en la presidencia nunca había mostrado interés por relacionarse con otros países. Es difícil recordar a otro presidente mexicano al que le haya importado menos el resto de América Latina”.

“Otra posibilidad –me recuerda De la Calle– es que Amlo podría estar siguiendo la vieja técnica de Fidel Castro: decir que no va para después ir. Si va, es recibido como héroe; si no va, es visto como héroe”, al menos entre sus allegados.



La semana pasada se agregó al disparate del mexicano el boliviano Luis Arce, y parece que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se ha unido al coro. Por su parte, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ya anunció que no le interesa ir a la Cumbre, y al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, no le ha caído en gracia que Estados Unidos haya criticado su decisión de renovar como fiscal general a Consuelo Porras, acusada de obstaculizar sistemáticamente investigaciones de corrupción para proteger a sus aliados políticos y obtener favores indebidos.



Yo siempre he pensado que estas juntas en la Cumbre son muy poco productivas. De 1994 en Miami a 2018 en Lima, todas las cumbres han fracasado en su empeño central: reforzar el sistema democrático en el hemisferio. “Hoy –me decía Peter Hakim, director emérito del Diálogo Interamericano, hace dos meses– hay menos democracia y menos cooperación en el hemisferio que en cualquier otro momento de la historia en los últimos años”.



En 2012, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama cambiaron el tema de la reunión para convertirla en un foro de debates sobre los asuntos que unían y separaban a los países del continente. Así planteada, la idea no era mala y se dieron encuentros sorprendentes como el apretón de manos entre Raúl Castro y Obama, pero el esfuerzo no fructificó. La inercia de los intereses creados, el poder de la Florida en la relación EE. UU.-Cuba y la llegada de Trump al poder impidieron avanzar en el deshielo.



Ahora la vanidad y el desmesurado delirio de grandeza de López Obrador quieren forzar un debate imposible en un foro que, como en ocasiones anteriores ya señalé, acumula fracaso tras fracaso. Dudo mucho que tenga éxito.

SERGIO MUÑOZ BATA

