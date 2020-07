Del barrio a Berkeley

En un cambio trascendental para el futuro de California y para la comunidad hispana en Estados Unidos, los latinos, por primera vez en la historia, lideran el grupo de alumnos admitidos a la Universidad de California en sus nueve planteles.



Para el inicio de clases en el otoño de 2020, el 36 % del total de estudiantes de primer año podrían ser latinos, si es que optan por ingresar en alguno de sus planteles. En segundo lugar han quedado los eternos ganadores, los muchachos asiático-estadounidenses, que seguirían siendo el 35 % de la población estudiantil en el sistema. Los blancos compondrían el 21 % del alumnado; los afroamericanos, el 5%, y los indioamericanos, el 0,5 %.

En todos los casos, los jóvenes llegan a la Universidad de California por sus méritos. Cumpliendo con creces todos los requisitos como calificaciones muy altas durante su paso por la escuela secundaria. El promedio de calificaciones del grupo entero fue 3,91, lo que equivaldría a un promedio de diez en otros países; también obtuvieron promedios altos en la prueba estandarizada para todos los aspirantes.



Un logro sobresaliente considerando que estos muchachos no cuentan con el asesoramiento de tutores especializados que entrenan a los estudiantes más ricos; además, avanzaron sin contar con la pequeña ventaja que puede ofrecer el programa de acción afirmativa. Un conjunto de medidas establecido para corregir la desigualdad de oportunidades de grupos históricamente discriminados, pero que se suspendió en 1996.



Otra sorpresa fue que el campus en Berkeley admitió un 40 % más de estudiantes latinos y negros que el año pasado, y que incluyó a más muchachos de familias de bajos ingresos; más inmigrantes sin papeles y más jóvenes que serán los primeros en su familia en ir a la universidad. Es decir, chicos que crecieron sin contar con la ayuda de un modelo para seguir, y en muchos casos que llegaron a Estados Unidos de niños sin hablar inglés.



Poder estudiar en Berkeley, la universidad pública clasificada como la número uno en la nación, es una hazaña de enorme trascendencia por su largo y prestigioso historial y porque cuenta con una plantilla de profesores entre los que se encuentran más de 100 premios Nobel, una cifra solo por debajo de Harvard, en Estados Unidos, y Cambridge, en Gran Bretaña.



El camino de los jóvenes latinos para llegar a esta situación de liderazgo no ha sido fácil. La mayoría viven en barrios pobres y segregados, y crecen en hogares en los que los padres carecen de una cultura universitaria. En la secundaria reciben una educación inferior porque el sistema de aprendizaje es inadecuado, las escuelas carecen de los fondos necesarios para mejorarlo y la población escolar es desproporcionadamente grande.



Cabe destacar que el número y la cuantía de las becas para los estudiantes de esta generación crecieron considerablemente, lo que indica que proceden de hogares de bajos ingresos. También hay que acentuar que en esta talentosa generación hay muchos beneficiarios del Daca, un programa establecido por el presidente Barack Obama que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron a este país cuando eran niños.



Desafortunadamente, el día que se anunció la noticia del magnífico desempeño de los jóvenes latinos salió a la luz que de manera mezquina los funcionarios de la Oficina de Seguridad Nacional están dilatando intencionalmente las nuevas solicitudes de jóvenes para acogerse al Daca, en abierto desacato al fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró “arbitraria” y “caprichosa” la decisión de Trump de rescindir el programa.



A Trump no le importa que el país se beneficie con el talento de estos jóvenes, lo único que le importa es que lo reelijan sus seguidores más xenófobos.



SERGIO MUÑOZ BATA