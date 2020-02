De apropiaciones en la cultura

¿Tiene alguien derecho a imponer límites a la creación artística? ¿Se vale censurar la obra de un artista por no pertenecer al grupo étnico y cultural sobre el que escribe? ¿Se le puede exigir a un artista que se sustraiga de su contexto histórico para evitar ser influenciado por otros artistas?

Estas son algunas de las preguntas que me planteé al leer acerca de la controversia por la publicación de una novela sobre inmigración. Del alud de críticas al libro, la peor fue acusar a la autora de “apropiación cultural” por no pertenecer a la etnia cultural sobre la que escribió.



En 1968, 'Las confesiones' de Nat Turner, una novela que documenta el maltrato a los negros en Estados Unidos, escrita por un novelista blanco, tuvo un recibimiento mixto. Celebrada por la crítica especializada, hubo activistas negros que cuestionaron su derecho a escribir acerca de la comunidad negra. Afortunadamente, también hubo intelectuales negros que apreciaron y reconocieron el esfuerzo de William Styron. James Baldwin escribió: “Él ha empezado a escribir nuestra historia común”. Michael Anderson, editor de 'The New York Times Book Review', fue más explícito: “Si la política identitaria es estúpida en la política, en las artes es execrable”.



Los policías de la corrección política también han acusado a pintores como Pablo Picasso de “apropiación cultural”. En 'Las señoritas de Avignon', la pintura más representativa de la llamada época negra del artista, las caras de las tres mujeres a la izquierda del cuadro muestran la influencia de la escultura ibérica, mientras que las de las dos de la derecha muestran la influencia del arte africano.



A principios del siglo XX, en París, Henry Matisse y Picasso definieron el modernismo incorporando elementos de antecesores como Édouard Manet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh y Paul Cézanne, y explorando a la vez nuevas ideas recogidas del arte africano. ¿Se le puede reprochar a Picasso haber incorporado el arte africano a su obra? ¿Se lo podría acusar de plagio por llevar a otro plano el cubismo incipiente de Cézanne en la serie 'Mont Sainte-Victoire'?



En la historia de la música hay también ejemplos interesantes de intersecciones. En los siglos XVIII y XIX, en Viena, Mozart, Beethoven y Schubert incorporaron a su obra aires de la música turca que se escuchaba en los cafés y salones de la entonces capital de la música clásica. Y a principios del siglo XX, el ruso Igor Stravinsky estrenó en el Palais Garnier de París su ópera 'Le rossignol', basada en un cuento del danés Hans Christian Andersen, cantada en francés y ambientada en China.



Pero quizá sea la historia de 'Porgy and Bess' la que mejor refleje las dificultades que entraña hablar de “apropiación cultural”. En 1925, un hombre blanco, DuBose Hey-ward, escribió 'Porgy', novela inspirada por su experiencia trabajando con estibadores negros en los muelles del puerto de Charleston. Con la colaboración de su esposa, Dorothy, también blanca, la novela se convirtió en obra de teatro, y diez años después dos hermanos judíos, Ira y George Gershwin, la estrenaron como ópera, añadiéndole un personaje femenino, Bess. Superando las objeciones de los productores blancos, la obra se estrenó en Boston con un reparto de artistas negros.



Cuando era yo un joven profesor de literatura en los 60, leí un párrafo escrito por Ernest Heming-way que me hizo entender que la cultura, no solo la novela, es un continuo: “Cada novela que está verdaderamente escrita contribuye al conocimiento total a disposición del próximo escritor, quien debe pagar, siempre, un porcentaje nominal de experiencia para comprender y asimilar lo que está disponible como derecho de nacimiento, y de lo que debe, a su vez, ser su punto de partida”.



El ámbito de la cultura, pues, es un continuo universal en el que participan todos los artistas de cualquier lugar del mundo y donde la apropiación tribal es un acto mezquino. Considere, por ejemplo, si sería justo o deseable exigirle al Museo de Arte Moderno de Nueva York que esconda en la bodega 'Las señoritas de Avignon'.



Sergio Muñoz Bata