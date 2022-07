Cuando los malos se arman

Según Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, “alguien que le dispara a su abuela en la cara debe tener maldad en su corazón, y quien les dispara a niños pequeños es mucho más malvado”.



(También le puede interesar: ¿Secesión o guerra civil?)

Pues sí, sin duda. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esta verdad de Perogrullo? Generalmente, los asesinos son malos. Pero esa explicación no es suficiente para explicar por qué en Estados Unidos cada día 12 niños mueren a causa de la violencia armada. Tampoco explica por qué entre 1999 y 2022, en Texas, ha habido 5 de los 13 asesinatos masivos en EE. UU., con un saldo total de 700 muertos en los seis meses que han transcurrido este año.



Con asombroso cinismo, Abbott y el liderazgo republicano se rehúsan a asociar a los asesinatos con las armas de fuego, a pesar de la evidencia de que en cada una de estas instancias los asesinos han utilizado fusiles de repetición fabricados para la guerra.



“El problema –dice Wayne LaPierre, el jefe de la Asociación Nacional del Rifle– no son las armas, sino el corazón. Si nosotros, como nación, fuéramos capaces de legislar el mal de los corazones, y las mentes de los criminales que cometen estos actos atroces, lo habríamos hecho hace mucho tiempo”.

El hecho es que en Estados Unidos el número de víctimas de armas de fuego aumenta conforme aumenta la venta de armas de fuego. FACEBOOK

TWITTER

¿En verdad cree usted que con eso bastaría? El mal es un concepto escurridizo no solo imposible de legislar, sino complicado de definir porque “plantea un problema sobre la inteligibilidad del mundo”, escribe Susan Neiman, autora de Evil in Modern Thought.



En la teología, el tema del mal se plantea en una pregunta fundamental: si Dios es toda bondad, ¿por qué existe el mal? Y la respuesta que dan es: porque Dios dotó al hombre del libre albedrío, que lo puede conducir a la negación del bien.



En la cultura occidental, los filósofos han ofrecido muchas ideas para inscribir al mal dentro o fuera de la órbita religiosa. Nunca se han puesto de acuerdo en una misma interpretación. Distinguen entre el llamado mal natural, el daño que proviene de fenómenos ajenos a la libertad humana, y el mal moral, aquel que proviene de acciones del ser humano.



Un ejemplo famoso del mal natural sucedió en 1775 el Día de Todos los Santos, cuando un terremoto ensombreció Lisboa, matando entre 20.000 y 40.000 personas. Del mal moral abundan los ejemplos.



Pero, para complicar más el asunto, también hay quien ha cuestionado la naturaleza negativa del mal. Para el Marqués de Sade, el mal no existe y la inclinación del hombre al crimen es tan natural como la pestilencia o el hambre. “El hombre es el único juez de lo que está bien o mal”.



Así las cosas, ¿qué hacer frente al mal? Para los mercaderes de rifles, “las armas no matan”. Eso dijeron cuando el nazi, supremacista blanco, Dylann Roof masacró a nueve personas en una iglesia de Charleston en 2015. Lo mismo han dicho después de cada una de las más de 300 matanzas que se han sucedido en los seis meses de 2022. Un año que amenaza con rebasar las estratosféricas cifras de años anteriores. Hasta 2014, el número de víctimas no pasaba de 400 al año. En 2019, el número de muertos se elevó a 417; en 2020 aumentó a 611, y en 2021 va en 700. Al día de hoy, las armas son la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes estadounidenses.



El hecho es que en Estados Unidos el número de víctimas de armas de fuego aumenta conforme aumenta la venta de armas de fuego y que en los estados donde se han relajado las leyes de control de armas han aumentado los asesinatos, mientras que en aquellos donde se ha restringido la venta ha disminuido la incidencia.



Comparado con otros países, la conclusión es peor aún: en Estados Unidos mueren por arma de fuego ocho veces más que en Canadá, y casi 100 veces más que en el Reino Unido.

SERGIO MUÑOZ BATA

(Lea todas las columnas de Sergio Muñoz Bata en EL TIEMPO, aquí)