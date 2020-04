Crónica del ocio

“El ocio es la madre de todos los vicios”, decían las mamás de antes, pensando, quizá ingenuamente, que así motivarían a sus hijos a trabajar con mayor empeño. Dudo que el consejo haya convencido a muchos jóvenes afectos a los disfrutes del ocio y a uno que otro pequeño vicio, pero parece ser que la pandemia del covid-19 ha reivindicado la vigencia del viejo refrán español.

Ahora que miles de empresas luchan por sobrevivir a la crisis económica provocada por el cierre de negocios considerados no esenciales, el ocio de millones de personas confinadas en sus casas ha propiciado un auge insólito de la industria del vicio. En Estados Unidos, durante el mes de marzo, las ventas de marihuana, alcohol y pornografía se dispararon entre un 450 y 500 por ciento.



Mientras que las autoridades de varios estados de la Unión Americana decretaban el cierre de negocios no esenciales, permitían que los establecimientos que venden marihuana continuaran con sus ventas a domicilio, al considerar que la droga es un producto tan esencial para los ciudadanos como la leche, el pan, el atún enlatado o el papel de baño. Y a diferencia de lo sucedido con el papel de baño, que se agotó de inmediato, el suministro de cannabis parece ser ilimitado.



La semana pasada, la venta de la hierba en la ciudad de San Francisco aumentó en un 150 por ciento, en comparación con la del año pasado. Pero no vaya usted a pensar que los mercaderes de la droga no tienen conciencia social. Para demostrar su preocupación por la salud de sus clientes, recomiendan que la fumen o la coman, pero sin tocarse la cara.



Otras de las divisiones dentro del mercado de la marihuana que ha tenido gran éxito es la de las bebidas fusionadas con cannabis. La compañía CANN, de Oakland, California, distribuye por correo latas de tónico mezclado con cannabis, lavanda, limón, naranja o agave (sin sabores artificiales o gluten, y con poca azúcar) con un folleto que exalta la frescura y suavidad de una bebida que no causa resaca o cruda. Además, para evitar una sobredosis, te recomienda que encuentres tu límite de tolerancia al THC, el componente psicoactivo de la droga.



La venta de estas bebidas ha pasado de trescientas unidades a la semana a tres mil en la última semana de marzo. También ha aumentado un 40 por ciento la venta de comestibles, dulces, galletas, gomitas o chocolates que contienen marihuana. Y, por supuesto, la venta de drogas en el mercado negro también ha resurgido con fuerza porque, según dice un narcotraficante entrevistado por 'The New York Times', “la gente quiere aprovisionarse porque nadie sabe cuánto durará este encierro”.



Con el encierro también han prosperado las licorerías, un negocio que venía experimentando un ligero descenso en los dos últimos años y que hoy, gracias a la epidemia, ha recuperado clientes perdidos y ganado nuevos. Según los ejecutivos de la firma Vice Ventures, especializada en la industria del vicio –alcohol, marihuana y vapores–, el auge se debe en gran parte al miedo de los consumidores de que se vacíen los anaqueles, tal y como sucedió con los mercados a principios del mes de marzo.



Maude, otra compañía financiada por Vice Ventures, también ha tenido gran éxito vendiendo lo que ellos llaman “esenciales íntimos”: lubricantes, juguetes sexuales y, hasta que se agotaron, máquinas de masaje personal.



Sé que la pandemia no es eterna y confío en que en cuestión de meses saldremos de nuestro encierro a hacer nuestra vida con normalidad. Respecto a los vicios, lo único que se me ocurre decir es que precedieron la pandemia y que creo que sobrevivirán después de la emergencia.



Sergio Muñoz Bata