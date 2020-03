Condenados a vivir en la incertidumbre

Me importa un comino que haya quien intente minimizar los alcances de la pandemia que ahora vivimos comparándola con otras epidemias. Sé que en los últimos seis meses, 12.000 personas han muerto de influenza en Estados Unidos, que el sida ha matado más de 32 millones y que la peste bubónica mató entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV, pero nada de esto palia la sensación de incertidumbre que siento.

En California, donde vivo, quienes tenemos más de 65 años de edad hemos sido conminados a no salir de la casa y a que nos enjabonemos las manos tan frecuentemente como podamos y durante el tiempo que toma cantar el Hap-py Birthday.



La semana pasada, mi esposa y yo tuvimos que ir al mercado a comprar provisiones y llegamos tarde para surtirnos de todo lo que necesitábamos. Había límites para el número de botellones de agua, de mascarillas respiratorias, de rollos de papel de baño, de toallas de papel, de desinfectantes, de productos para la limpieza y de termómetros. Pudimos comprar comida enlatada, pero al llegar a los anaqueles de las verduras dudamos de si deberíamos comprarlas porque veíamos a los empleados manipularlas.



Sí, el miedo a lo desconocido siembra la duda, y el miedo a la escasez provoca más escasez.



Esta semana se han suspendido las clases en todas las escuelas, desde kindergarten hasta universidades, y muchas compañías les han pedido a sus empleados que trabajen desde sus casas. La privacidad, que tanto se aprecia en este país, hoy se ha redoblado con una nueva regla: guardar una distancia social de por lo menos un metro y evitar los saludos de mano y los abrazos y besos de bienvenida.



En el encierro forzado, uno empieza a preguntarse: ¿qué sucederá cuando tengamos que comprar medicinas? Muchos de los ingredientes activos de las medicinas que tomamos, sobre todo los viejos, se importan de China e India.



Y mientras contemplamos posibles escenarios futuros, también evaluamos la lentitud y la torpeza con la que ha actuado el presidente del país más rico del mundo.

Temeroso de que la pandemia ocasionara una desaceleración de la economía que pusiera en peligro su posible reelección en noviembre, la reacción inicial de Trump fue negar la gravedad de la crisis.



De diciembre a marzo, mientras el virus se extendía por China, Corea o Italia, y las autoridades sanitarias del país daban la voz de alarma sobre su inminente llegada a Estados Unidos, Trump los contradecía sistemáticamente con tuits en los que, fiel a su costumbre, mentía descaradamente. “Calma”, “no hay de qué preocuparse”, “lo tenemos bajo control”, “todo saldrá bien”, “tenemos a los mejores expertos del mundo trabajando a diario las 24 horas del día”, “tenemos kits de detección del coronavirus disponibles para todo el que los requiera”.



El errático manejo de la crisis empezó en 2018, cuando desapareció la oficina de seguridad sanitaria en la Casa Blanca que el presidente Obama instaló en 2016 para coordinar la respuesta a las emergencias sanitarias.



La semana pasada, Trump se negó a asumir su responsabilidad, y mientras se confunde y nos confunde, el coronavirus crece exponencialmente en todo el mundo. En una semana, los casos pasaron de 2 a 100; la siguiente, de 100 a 1.000, y de 1.000 a 4.000 en cuatro días, y su detección sigue siendo dispareja: en Corea se han hecho 3.400 pruebas por cada millón, 550 en Italia, y solo 2 por millón en EE. UU.



Sin duda, como señalan los escépticos, ha habido plagas más mortíferas que el coronavirus, pero a mí lo que me importa es no saber cuánto tiempo más viviremos en la incertidumbre y cuántas muertes más tendremos que lamentar.



Sergio Muñoz Bata