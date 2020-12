Los berrinches de Trump

A estas alturas, cualquier ser humano normal ya habría entendido que con berrinches no se cambia el resultado de una elección presidencial en Estados Unidos, el país que se precia de ser el ejemplo mundial de gobernanza democrática. Donald Trump, sin embargo, no es una persona normal, y su monumental ego le impide aceptar la realidad cuando no le favorece. Cuando se siente acosado, dispara tuits llenos de mentiras, insultos y amenazas que revelan el universo alterno en el que habita.

Afortunadamente para el sistema democrático, la realidad ha venido imponiéndose poco a poco. Primero fueron las autoridades electorales, conformadas por ciudadanos, y con representación de los dos partidos, las que le informaron al pueblo americano que Joe Biden había ganado la votación popular por un amplio margen, más de 7 millones de votos.



Luego fueron los miembros del Colegio Electoral, otra vez con participación de ambos partidos, los que reportaron el triunfo del demócrata, 306 vs. 232. Los numerosos recuentos de votos en ciertos estados críticos confirmaron, sin lugar a duda, el triunfo de Biden. Después fueron los tribunales los que rechazaron sus demandas para revertir el resultado de la elección, 58 a la fecha. Más tarde, su incondicional aliado, el procurador de Justicia de la nación, William Barr, le informó que la investigación de sus agentes no había encontrado rastros de fraude electoral, y Trump reaccionó insultándolo. Hoy se rumora que pronto será despedido de su cargo. El tiro de gracia a las acusaciones de Trump provino de la Suprema Corte de Justicia, que se negó a revisar la disparatada demanda del hombre cuyo ego ha puesto en jaque el sistema democrático de Estados Unidos.



Ayer, los miembros del Colegio Electoral, republicanos y demócratas en cada uno de los 50 estados ratificaron ante el Congreso el triunfo incontestable de Biden. Y, aunque no faltaron los lunáticos que respondieron violentamente al anuncio de las autoridades, el proceso democrático siguió su curso, gracias a la fortaleza de las instituciones que Trump quiere destruir.



Esta no es la primera vez que Trump hace afirmaciones sobre fraude electoral cuando los resultados no le favorecen. En 2012, cuando el presidente Barack Obama ganó su reelección, la declaró “una farsa total”, sin ofrecer evidencia alguna. Cuatro años después, en la elección primaria de su partido, Trump acusó a Ted Cruz de haberse robado el caucus de Iowa. En octubre de 2016 también anticipó, sin evidencia alguna, que la elección presidencial sería amañada en favor de Hillary Clinton, y cuando él resultó ganador continuó insistiendo en que él había ganado el voto popular, cuando Hillary ganó por tres millones de votos más. Para esta elección, cuando los votantes empezaron a votar por correo masivamente y las encuestas mostraron que la inmensa mayoría de estos votantes eran demócratas, Trump, quien usualmente vota por correo, y lo hizo así en 2020, dijo que el voto por correo estaba corrompiendo el sistema democrático.



Tampoco es de extrañar que Trump acuda a los tribunales para intentar resolver una disputa. La naturaleza oscura de muchos de sus negocios lo ha llevado a recurrir a las demandas judiciales, aunque de las más de mil demandas que ha interpuesto antes de ser presidente, la mitad han sido rechazadas por los tribunales por distintas causas. Después del reporte de los electores al Congreso, como sucedió ayer, el 6 de enero la Cámara de Representantes y el Senado, en sesión conjunta, contarán y revisarán los votos electorales certificados y declararán oficialmente a Joe Biden ganador de la elección de 2020. La toma de posesión será el 20 de enero.



El proceder de Trump era predecible. Lo novedoso, imperdonable y preocupante ha sido la inmoral y antidemocrática conducta de los seguidores de Trump y de algunos miembros del Partido Republicano que por miedo o ignorancia han sepultado sus principios y se han sumado a las descabelladas demandas de Trump.



Sergio Muñoz Bata