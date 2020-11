Interferencia colombiana en elección estadounidense

En una conversación entre el presidente Iván Duque Márquez y Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano, la semana pasada, salió el tema de la interferencia de políticos colombianos en la elección estadounidense de 2020.

Durante los meses previos a la elección, medios locales como The Miami Herald y nacionales como The New York Times o Los Angeles Times publicaron notas al respecto. El LAT, por ejemplo, se refirió a políticos colombianos de extrema derecha haciendo campaña en favor del Partido Republicano en Florida, el estado donde se concentra la mayoría de los refugiados procedentes de Cuba y Venezuela.



La noticia, Shifter le comentó a Duque, también tuvo eco en Colombia. En una entrevista publicada en EL TIEMPO, Joe Biden declaró que Trump “había provocado una politización de las relaciones que estaba poniendo en riesgo el apoyo bipartidista”.



Shifter también le mencionó que durante la campaña presidencial algunos miembros del Partido de Duque, incluyendo al expresidente Uribe, manifestaron de manera abierta su apoyo a la campaña de Trump y a las de varios candidatos del Partido Republicano.



Desde una perspectiva estadounidense, la intromisión fue tan descarada que el propio embajador de Estados Unidos en Colombia pidió públicamente a las autoridades colombianas que se abstuvieran de interferir en el proceso electoral estadounidense.



En el diálogo con Shifter, Duque intentó, al principio, darle la vuelta a la pregunta para decir que el expresidente Juan Manuel Santos se había metido en la campaña estadounidense del 2016 cuando expresó su respaldo a Hillary Clinton. “Yo respeto lo que dijo Santos –dijo Duque–, pero como presidente nunca haría eso. Como jefes de Estado, no debemos meternos en ese debate. Nadie en mi administración estaba autorizado para hacer comentarios en la campaña en favor de un candidato”, afirmó el mandatario.



Al final de la entrevista, tuve la oportunidad de preguntarle al presidente Duque si no le incomodaba que los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hicieran campaña en favor de Trump y de candidatos republicanos en Estados Unidos.



Duque respondió que el tema era complejo, pues ellos tenían libertad de expresión. “Si me hubiesen pedido consejo –dijo el Presidente–, les habría dicho que no se metieran. Era exacerbar sentimientos, y eso era innecesario. Pero repito. Esta relación va a seguir por que ha sido exitosa y el bipartidismo con el que se ha manejado es un ejemplo para todos”.



Ese mismo día, una vocera del Centro Democrático envió una carta a EL TIEMPO en la que se negaba que Uribe hubiera intervenido en ninguna elección en Estados Unidos.

La evidencia muestra lo contrario. Uribe participó entusiastamente apoyando a María Elvira Salazar, candidata a la Cámara de Representantes. Su endoso está en YouTube.



Más aún, en 2017, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Pastrana y Uribe se reunieron con Trump. No se sabe de qué hablaron, pero en un indiscreto tuit, Pastrana le agradeció a Trump por “la cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región”.



Aducir ahora que no hubo interferencia es una patraña. Conozco al presidente Uribe porque durante sus dos periodos presidenciales yo escribí los editoriales de fondo de Los Angeles Times celebrando el éxito de su programa Seguridad Democrática y la subsecuente reducción del número de secuestros.



Ahora lo invito a que le informe al pueblo colombiano de sus pláticas con Trump, a que haga públicas sus relaciones con políticos de la Florida y a que muestre, urbi et orbi, el video de su cálido endoso a Salazar.



