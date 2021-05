Los jóvenes contra el ‘statu quo’

Históricamente, en cualquier país y en cualquier contexto, los jóvenes han estado en el centro de las protestas ciudadanas, en Colombia no podía ser de otro modo.

La semana pasada, durante una reunión virtual organizada por el Diálogo Interamericano, el exalcalde de Cali Maurice Armitage; el director de Radio Caracol, Alejandro Santos, la profesora de la Universidad de los Andes Catalina Botero y Paula Moreno Zapata, exministra de Cultura en el gabinete de Álvaro Uribe, ofrecieron sus visiones de la complicada situación actual de Colombia.



De la reunión, lo que yo saqué en claro es que en el fondo del problema está la frustración de la juventud caleña que resiente la falta de oportunidades económicas para mejorar su futuro.



A los jóvenes les preocupan el ahondamiento de la desigualdad económica en su país, el deterioro de los servicios públicos, la impunidad imperante y lo que consideran una corrupción desbordada en los círculos políticos y empresariales.



Y por si esto fuera poco, a los problemas ancestrales del país se agregan los nuevos infortunios, los causados por la pandemia y por la débil, tardía e ineficaz respuesta de las autoridades para enfrentarla. Aparte de los muertos, infectados, hospitalizados y no hospitalizados, con la pandemia la pobreza ha aumentado en el país más de un 40 %. También es causa de preocupación la irreflexiva y brutal represión de las autoridades, que no han hecho sino exacerbar el descontento.



En un artículo reciente publicado en la revista Americas Quarterly, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas aporta datos para documentar el crecimiento de la pobreza en Colombia: “La pobreza urbana en el país creció 10 puntos porcentuales en 2020, hasta el 42 %. En Bogotá y Cali aumentó 13 y 14 puntos porcentuales, respectivamente. El año pasado cayeron en la pobreza unos 2 millones de personas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, es decir, los mayores centros urbanos del país. En ese lapso, la proporción de muchachos de entre 14 y 25 que ni estudian ni trabajan creció un 27 %”.



Es cierto que el aciago fenómeno no es exclusivamente colombiano, en toda Latinoamérica la actividad económica cayó casi un 8 % y la pobreza llegó a su nivel más alto en 12 años, lo que afecta al 33,7 % de la población.



Según un reporte de la BBC, uno de cada tres latinoamericanos la está pasando muy mal. Sobre todo en los países donde más subió la pobreza extrema, México, Honduras y Ecuador, donde además de protestar en las calles los jóvenes se manifiestan intentando expatriarse.



La rebelión de los jóvenes no es un fenómeno nuevo en el mundo. La juventud encabezó las revoluciones de 1830, 1848 y 1870 en Europa; los jóvenes de la Sociedad Rosa Blanca desafiaron a los nazis en Múnich en 1942, y en 1956, los jóvenes húngaros se rebelaron contra el régimen comunista.



Sin los jóvenes, el movimiento pro derechos civiles en Estados Unidos de los 60 sería impensable e imposible, y la guerra en Vietnam se habría eternizado. La Revolución de Terciopelo de 1989 se inició con la protesta de los jóvenes en la plaza Wenceslao de Praga y terminó derribando el régimen comunista.



No siempre los movimientos juveniles han triunfado. La ocupación de la plaza de Tiananmén en Pekín, 1989, nos dejó recuerdos imborrables del valor de los jóvenes, pero al final se impusieron los tanques de guerra. En 2011, la Primavera Árabe avivó esperanzas democráticas en varios países, pero terminó en represión y caos.



Esta semana, el presidente Iván Duque estará en una nueva sesión del Diálogo sobre Colombia. ¿Anunciará un nuevo plan para darle salida al conflicto o justificará más represión? Lo mantendré informado.



Sergio Muñoz Bata