Derechos humanos en Colombia

A más de un mes de haber estallado las protestas populares en Colombia, la situación del país empeora.

Los jóvenes siguen protestando y esperando respuestas a sus justificadas demandas. Los provocadores se aprovechan de la situación para sembrar el caos con bloqueos injustificados, destruyendo negocios y vandalizando el transporte público. La sociedad civil y los empresarios se quejan de los bloqueos y el vandalismo. Y el Gobierno dilata el diálogo y atiza el fuego mandando al Ejército a reforzar a la Policía. Parecería que la autoridad cree que enfrenta una insurrección y no manifestaciones de protesta.



A mí, que no soy colombiano, me duele que un país al que quiero tanto y donde tengo tantos amigos vuelva a desgarrarse. Y me sorprende que habiendo superado mediante el diálogo una guerra fratricida que duró más de 50 años y dejó casi 9 millones de víctimas, ahora se muestre incapaz de encontrarle una solución pacífica al nuevo conflicto.



La semana pasada tuve la oportunidad de presenciar, vía Zoom, una entrevista de Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, y Mark Green, presidente del Woodrow Wilson Center, al presidente Iván Duque.



Shifter inició la sesión mencionando el tema de la excesiva violencia policiaca contra los manifestantes, pero Duque evitó tocar el tema directamente. Habló de la necesidad de preservar el orden, pero no admitió los excesos y declaró que habrá una investigación para aclarar los hechos de violencia de ambas partes.



Declaró que era necesario contextualizar las recientes protestas como un asunto que no surgió de la noche a la mañana, sino “como resultado de las múltiples deudas sociales que Colombia ha acumulado a lo largo de los años”. También subrayó que el daño causado por la pandemia a la salud y a la economía contribuyó a la crispación actual.



También concedió que la juventud es quien mayormente ha sentido el impacto de esta crisis, y anunció que los jóvenes estarán en el centro del esfuerzo principal de su gobierno, ofreciéndoles educación universitaria gratuita, incrementando la creación de empleos y promoviendo una mayor participación activa de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones del Gobierno.



Yo le planteé una pregunta al Presidente: “En retrospectiva, ¿reconocería usted que fue un error responder a las protestas en Cali con la policía por delante?”.



Desafortunadamente, al tiempo que yo enviaba mi pregunta quinientas personas más hicieron lo mismo. Por ello, los organizadores del evento optaron por redactar dos preguntas que reflejaran las inquietudes del público virtual.



Yo hubiera querido que el presidente Duque reconociera la desproporción de la respuesta policíaca y las violaciones de los derechos humanos de los manifestantes en las que incurrió la policía. Hay pietaje que muestra a civiles caminando a la par de la policía que dispara contra los manifestantes.



También hay testimonios visuales de criminales armados participando en actos vandálicos al amparo de los manifestantes pacíficos. Pero el balance final muestra claramente que la respuesta del Estado fue brutal e inaceptable. A la fecha, más de 40 personas murieron por exigir sus derechos y expresar su opinión.



Duque dijo que rechaza cualquier tipo de violencia y les exige siempre a la Policía y al Ejército los más altos estándares de protección de los derechos humanos. También dijo que Colombia “se ha comprometido a la protección de los derechos humanos y ha sido suficientemente transparente para someterse al escrutinio de las entidades locales, si no del extranjero”.



El problema es que, según Amnistía Internacional, Colombia sigue siendo el país latinoamericano donde más defensores de los derechos humanos mueren asesinados.



Sergio Muñoz Bata