Incierto futuro

A dos semanas de la elección presidencial en Estados Unidos, las descabelladas declaraciones de Trump acerca de la posible ilegalidad de los comicios provocan incertidumbre sobre el futuro de la democracia en el país.

Hasta ahora, todas las encuestas muestran que el candidato demócrata, Joe Biden, va adelante, incluso en los estados donde Trump ganó en 2016, Wisconsin, Míchigan, Georgia, Pensilvania, Iowa, Florida y Arizona. También muestran que en Texas, Biden ha ido cerrando la brecha que lo separa de Trump y podría dar la sorpresa.



Ante este panorama, Trump ha entrado en pánico y busca pretextos para negar o justificar su muy merecido fracaso, aunque está claro que nadie excluye la posibilidad de que Biden gane el voto popular y pierda la elección en el Colegio Electoral por el voto de algunos estados pequeños, como ocurrió en 2016.



Yo fui uno de tantos ilusos que hasta las 8 de esa noche en California creían que el triunfo de Hillary Clinton era inevitable y rotundo. A esa hora llamé por teléfono al inolvidable encuestador Sergio Bendixen con la esperanza de que la tendencia en esos tres estados estuviera equivocada. Sergio me confirmó que la afrenta se había consumado y que Pensilvania, Wisconsin y Míchigan habían decidido por mí, y por la inmensa mayoría del pueblo americano, que un patán inepto como Trump sería nuestro presidente.



Sin embargo, creo que la derrota de Trump en 2020 es más predecible que en el 2016, aunque me pregunto: ¿qué sucederá si Biden gana el voto popular y el del Colegio Electoral con un margen de victoria reducido? ¿Aceptará el resultado el hombre que desprecia las instituciones?



Quiero creer que esta vez será diferente porque los demócratas están unidos apoyando a su candidato, y porque la proporción de votantes blancos, latinos, afroamericanos, mujeres universitarias, indecisos y de muchos republicanos hartos de las majaderías de Trump han indicado su preferencia por Biden, haciendo posible un triunfo arrollador.



El análisis de la firma Target-Smart muestra que el 53 por ciento de los votos por correo han sido enviados por demócratas, mientras que los republicanos apenas llegan al 36 por ciento. Comparado con 2016, hasta el mes de octubre, el voto de los jóvenes ha aumentado en cientos de miles, y seis veces más el de los afroamericanos.



Sin embargo, Trump lleva meses alegando que la elección está amañada, sin ofrecer fundamento alguno. El mensaje es el mismo que repitió incesantemente en 2016, y solo dejó de mentir cuando lo declararon ganador. Ahí se acabó la alharaca del fraude.



¿Qué hará Trump si el recuento de votos se retrasa por el desmedido volumen del voto por correo? ¿Declarará nula la elección y se esconderá en la Casa Blanca? ¿Hará un llamado a las milicias de supremacistas blancos para que se atrincheren en los jardines de la mansión presidencial? ¿Qué harán sus cómplices en el Senado ante esta arbitrariedad?



Hace cinco meses, la profesora Rosa Brooks reunió a 100 líderes de opinión, funcionarios, exfuncionarios, académicos, encuestadores y periodistas para analizar posibles escenarios de la transición de poder. Las hipótesis del grupo no son muy alentadoras. A diferencia de elecciones pasadas, en las que el perdedor aceptó acatar un resultado controvertido, Trump no es una persona honorable y no respeta las reglas. Según Brooks y su grupo de líderes, conservadores y liberales, la única manera de evitar un desenlace violento sería que Biden arrasara en el voto popular y ganara el del Colegio Electoral por un margen razonable.



Yo espero que este sea el caso, pero también espero que el próximo gobierno demócrata aprenda la lección y reforme las lagunas legales que posibilitan que un líder autoritario como Trump ponga en jaque el sistema democrático.



Sergio Muñoz Bata