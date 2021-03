La maldición de las armas de fuego

Cada vez que sucede un tiroteo masivo en Estados Unidos, un sector de la opinión pública, yo entre ellos, pide que se implemente un verdadero control en la venta de armas.

Esto nunca sucede. Las modificaciones a la ley que se hacen son insignificantes, y cuando son significativas, expiran y no se ratifican. Por el contrario, las matanzas propician que en las armerías se formen enormes filas de compradores que dicen temer que se vaya a limitar la venta de armas.



El caso es que, a diario, aumenta el número de personas que mueren o son lesionadas con un arma de fuego. Entre asesinatos, suicidios, accidentes, acciones policiacas y acciones inexplicables, en 2017 murieron casi 40.000 personas. La mayoría, casi 24.000, fueron suicidios.



En 2019, el 60 % de los estadounidenses favorecían un mayor y mejor control a la venta de armas. Sin embargo, cuatro de cada diez personas viven en hogares donde hay por lo menos una pistola. 393 millones de armas para una población de 330 millones de habitantes, y tan solo en 2020 cinco millones de civiles compraron su primera arma.



Los dueños de las armas se oponen a que se regule con mayor rigor su venta y basan su argumento en una lectura trasnochada de una Constitución, redactada en 1787, que permitía la compra de armas para formar una “bien regulada milicia”. Esta enmienda, de confusa redacción, ha creado un intenso e irresuelto debate entre constitucionalistas.



Los cabilderos de la industria de las armas de fuego argumentan que los ciudadanos han utilizado sus armas millones de veces en su defensa. Pero un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard mostró la invalidez del argumento al encontrar que menos del 1 % de las víctimas de un acto criminal han utilizado un arma para defenderse.



Detrás de la defensa del pretendido derecho a las armas está el dinero del multimillonario negocio, de sus cabilderos en la NRA, y de los políticos que la ordeñan para financiar sus campañas. De quienes, oyendo la voz del amo, se oponen a cualquier cambio de leyes argumentando que “las armas no matan, la gente mata”.



Cierto. Pero las armas de fuego se usan para los homicidios, tiroteos y los suicidios.

En 2020, unas 20.000 personas perdieron la vida por armas de fuego y en los dos primeros meses de este año van más de 3.000 muertes y más de 5.000 heridos. Ha habido 73 tiroteos masivos (más de uno por día) y 144 niños y 600 adolescentes han muerto por armas de fuego.



Ahora bien. También es cierto que más que los rifles de alto poder que se utilizan en los tiroteos masivos, son las pistolas lo que la gente utiliza para matar o matarse. En el 64 % de los incidentes armados en 2017, las pistolas fueron el arma preferida. Los tiroteos masivos son llamativos por su brutalidad; afortunadamente, son esporádicos y el número de muertos que dejan es apenas una fracción del total.



Otro dato engañoso es que solo Estados Unidos sufre este problema. Más de un cuarto de millón de personas en todo el mundo murieron por arma de fuego en 2016. La mitad de ellos fallecieron en solo seis países, Brasil, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Guatemala, en ese orden. Y si hacemos la lista de victimas en función de su población, El Salvador encabeza la lista de homicidios y Groenlandia la de suicidios.



Las leyes y regulaciones para comprar armas varían de país a país, pero en todos son complejas. En México, por ejemplo, casi toda la violencia armada proviene de armas ilegalmente introducidas al país desde Estados Unidos.



La magnitud y la universalización del problema, sin embargo, no debe impedir que se limite su venta. Sobre todo, la de armas construidas para ser utilizadas en una guerra, no en un supermercado, una iglesia, un una sala de masaje o un kindergarten.



Sergio Muñoz Bata