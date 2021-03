Vacunación en Latinoamérica

En los primeros 21 días de febrero, el 16 % de la población en Chile recibió la vacuna contra el covid-19. En ese lapso, en Argentina había sido vacunado el 1,6 % de la población; en Brasil, el 3,43 %; en México, el 1,4 %, y en Colombia apenas empezó. Y en la carrera global de la vacunación, Chile va también por delante de países como España, que no llega al 10 %, y casi alcanza a Estados Unidos, que se aproxima al 20 %.

¿Cómo hizo Chile para superar a todos estos países y emparejarse con Estados Unidos, que en el cuidado de la salud gasta siete veces más, per cápita, que Chile?



La respuesta a la pregunta es plural porque para obtener este tipo de resultados se requiere que concurran varios escenarios, entre ellos uno muy importante, la fortaleza de su sistema de salud. Comparado con otras naciones del continente, Chile cuenta con un sistema de salud público y privado que, sin estar exento de problemas, es el más eficaz de América Latina.



Otro factor importante fue la visión de las autoridades para, literalmente, curarse en salud, surtiéndose a tiempo de suficientes vacunas. A principios de febrero, Chile ya contaba con 90 millones de dosis, una dotación más que suficiente para vacunar a sus 19 millones de habitantes.



También han contribuido al éxito la eficiencia y la eficacia con la que se ha manejado la distribución de las vacunas. Para el 22 de febrero, casi 3 millones de chilenos ya habían recibido la primera dosis, y se calcula que para julio, el 80 % de la población estará vacunado. Un ritmo de vacunación que lo coloca apenas detrás de países ricos como Israel, el Reino Unido o Estados Unidos.



Y, por supuesto, la habilidad de las autoridades para negociar temprano con la mayoría de los laboratorios productores de vacunas: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson e incluso con el programa Covax.



Un triunfo facilitado por la apertura comercial y diplomática del país con el mundo entero. Chile tiene buenas relaciones con muchas naciones y ha firmado tratados de libre comercio con muchos de ellos.



Por otro lado, la riqueza del país también ha sido factor. En términos de PIB, Chile ocupa el quinto lugar en el subcontinente, por debajo de Brasil, México, Argentina y Colombia, pero si medimos su PIB per cápita, es la economía más rica de América Latina y está entre las 30 economías más competitivas del mundo.



No hay que olvidar, sin embargo, que en Chile la brecha entre pobres y ricos es la mayor del continente. Una dura realidad que ha ocasionado disturbios sociales violentos y crisis políticas. Circunstancia que también pudo haber orillado al Gobierno a manejar con tremenda eficacia la distribución de la vacuna, como una forma de reconciliarse con la población marginada.



Ahora bien, que Brasil, con 255.000 muertos, ocupe el último lugar del hemisferio en el manejo de la pandemia es apenas natural, dada la inconcebible frivolidad del presidente Jair Bolsonaro, quien desde el principio descartó la peligrosidad del virus describiéndolo como “solo una pequeña gripa”. Todavía la semana pasada insistió en la necesidad de abrir los negocios, aun poniendo en riesgo la salud de la gente.



Algo semejante ha sucedido en México, donde muchos creen que el Gobierno rasura la cifra de 190.000 muertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pertenece al club de machos que menosprecian el uso del tapabocas y no guardan la distancia recomendada para evitar contagios. No es de extrañar que los tres amigos, López, Bolsonaro y Trump, hayan contraído el virus.



¿Por qué Colombia ha tenido tantos problemas para conseguir las vacunas y distribuirlas adecuadamente? Es un misterio; mientras tanto, el número de muertos ronda los 60.000 y sigue creciendo.



Sergio Muñoz Bata