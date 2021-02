Estados Desunidos de América

Contra el optimismo desbocado del nombre del país, en la historia de Estados Unidos solo ha habido algunos momentos en los que el país entero se ha sentido como un todo.

Para explicar su peculiar historia se ha recurrido a dos narrativas distintas y a menudo contradictorias. La versión oficial describe a los primeros colonizadores como peregrinos que huyeron de la intolerancia europea. Los textos de historia más recientes matizan la bondad de los peregrinos y relatan crudamente el despojo a las tribus nativas.



Es una historia maniquea, llena de luces y de sombras, por la que transitan puritanos y tolerantes, aventureros y mesurados, aristócratas y plebeyos, protestantes y católicos, utopistas y esclavistas, conservadores y liberales. Constantes contradicciones que han generado visiones opuestas sobre la identidad del estadounidense.



Desde 1776, el debate sobre la industrialización del país evidenció la hondura de las discrepancias raciales en el país y condujo a una guerra civil que no eliminó la discriminación racial. En 1852, Frederick Douglas cuestionaba: “¿Los grandes principios de libertad política y justicia social consagrados en la Declaración de Independencia nos incluyen a nosotros (los negros)”?



La discriminación también ha sido un referente histórico en las políticas migratorias de este “país de inmigrantes”. En el informe oficial sobre la historia de la inmigración que se conserva en la Biblioteca del Congreso de EE. UU. se lee: “Se puede afirmar que los inmigrantes chinos sufrieron el peor tratamiento que haya tenido cualquier otro grupo que vino voluntariamente a EE. UU.” A los negros extirpados de África como esclavos ni siquiera se los considera inmigrantes.



La contienda por los derechos de la mujer, iniciada hace casi un siglo cuando Alice Paul exigió consagrar en la Constitución una enmienda que reconociera a las mujeres los mismos derechos que a los hombres en todo Estados Unidos, hoy sigue inconclusa. En 13 estados de la Unión, sus leyes apoyan la suposición de que las mujeres son inferiores a los hombres.



Legalmente, la lucha por los derechos civiles debió resolverse en los sesenta, pero sesenta años después seguimos viviendo a diario instancias de discriminación contra las minorías de color, contra miembros de la comunidad gay, y oposición a que las mujeres decidan qué hacer en los embarazos indeseados.



“¿En qué momento de nuestra historia no hemos estado divididos?”, se pregunta el sociólogo Todd Gitlin, de la Universidad de Columbia. Cierto, pero estar divididos no es lo mismo que estar en desacuerdo. La disconformidad es parte esencial de un sistema democrático. Solo en dictadura se uniforma la ciudadanía. El problema es cuando la discrepancia divide y crea conflictos.



Lo extraordinario, en todo caso, es que, a pesar de las visiones encontradas, el país ha sobrevivido, avanzado y prosperado. No por la lealtad compartida a un conjunto de principios comunes, sino porque los votantes han podido establecer equilibrios y nuestros líderes han sido capaces de encontrar soluciones negociadas, sin renunciar a la disparidad de principios o creencias.



La resistencia de las instituciones al bochornoso ataque de las hordas trumpianas dio fe del avance democrático, y en 2021, la representación en el Congreso siguió su curso ascendente en lo referente a diversidad. Ya una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado son minorías raciales o étnicas, lo que convierte al 117.º Congreso en el más diverso racial y étnicamente de la historia, y lo mismo sucede con el gabinete del presidente Joe Biden.



Mientras más reflejen las instituciones la pluralidad del país, menos lugar habrá para quienes ahondan la división y añoran un pasado supremacista blanco.



Sergio Muñoz Bata