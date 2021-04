¿Se beneficia Cuba con la renuncia de Raúl?

Raúl Castro, el nonagenario general que junto con su hermano Fidel controló el poder en Cuba durante 6 décadas, ha anunciado que renunciará a su puesto como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Ya antes había renunciado a la presidencia del país, que Fidel le heredó.

A pesar de las renuncias, los cubanos se preguntan si esto significa que la dictadura castrista ha terminado. ¿Será este el principio del fin del ‘socialismo’ a la cubana? ¿Terminarán las penurias económicas que han tenido que soportar desde los 60? ¿Se encamina el país hacia la democracia? ¿Por fin los cubanos vivirán en libertad?



Hoy, en Cuba, nadie puede dar respuestas válidas a estas grandes interrogantes porque sigue predominando la incertidumbre. ¿Cómo entender la renuncia cuando, al mismo tiempo, Raúl declara: “Que nadie lo dude, mientras yo viva estaré listo, con el pie en el estribo para defender a la Patria, a la Revolución y al socialismo”? Y Granma, el órgano del Partido Comunista Cubano, adelanta que Raúl seguirá siendo “un Mambí y guerrillero –de los que siempre están con el caballo ensillado y el fusil de almohada”.



Buscando respuestas bien informadas a las preguntas que muchos nos planteamos acudí a Peter Hakim, el prestigiado politólogo que hace décadas estudia y escribe sobre la compleja realidad de América Latina desde su privilegiado lugar en el Diálogo Interamericano.



Muñoz: Peter, ¿crees tú que mientras viva Raúl seguirá siendo el poder detrás del trono?



Hakim: No lo sé, pero sí es seguro que quien lo suceda tomará muy en cuenta su punto de vista y sus preferencias. Tal y como lo hizo Dilma con Lula, o lo hace Arce con Evo. Por otro lado, no creo que en Cuba vaya a haber un cambio dramático, y menos mientras Raúl siga vivito y coleando.



Muñoz: ¿Crees que es posible que su sucesor pueda plantear un cambio político y económico en la isla?



Hakim: Nada es seguro. La gran pregunta es cuánto poder tendrá Díaz Canel, quien parece será el sucesor. ¿Podrá actuar por su cuenta? Supongo que vendrá algún cambio debido a la escasez de comida, medicinas, y del resto de necesidades incumplidas, pero...



Muñoz: ¿Cómo debería reaccionar Biden ante este cambio de guardia?



Hakim: No espero que Biden se ocupe de Cuba de inmediato. Creo más probable que la política en la Florida y los papeles centrales que tienen Menéndez y Rubio en el Senado harán que la política estadounidense se mantenga tal y como está en la actualidad. Cuba, simple y llanamente, ya no es un gran problema para Estados Unidos.



Muñoz: ¿Qué tanta importancia tiene la renuncia de Raúl para los gobiernos latinoamericanos?



Hakim: Yo pienso que la Cuba actual es irrelevante también para los gobiernos latinoamericanos. Muchos de ellos aplaudieron la iniciativa de Obama, pero de entonces a la fecha creo que han perdido su interés en la isla.



Muñoz: Si tú pudieras decidir el rumbo de la política estadounidense hacia Cuba, ¿qué recomendarías?



Hakim: Me encantaría que Estados Unidos se olvidara totalmente de la política cubana. Recomendaría que se levantaran las sanciones y el embargo. Sugeriría que Estados Unidos dejara de contribuir a la miseria de los cubanos, propiciada inicialmente por la ineptitud de sus gobernantes y la ineficacia de su sistema económico, pero ahondada por nuestros gobiernos. Seis décadas de presiones y hostigamiento no han producido el menor cambio en Cuba. Tampoco sirvió de nada el acercamiento de Obama a Castro. Entendamos de una vez por todas que Cuba no es una amenaza a EE. UU., dejémosla en paz.



Concuerdo con Hakim en que la historia le ha devuelto a Cuba su estatura real en el escenario mundial y en que mientras Raúl viva, no habrá cambio en la dolorida isla.



Sergio Muñoz Bata