Una decisión humanitaria y sensata

¿Qué haría usted si en su país vivieran dos millones de refugiados que huyeron de la miseria, el agobio político y la falta de seguridad en su patria? ¿Los expulsaría en caliente o intentaría aliviar, al menos un poco, su predicamento ofreciéndoles un permiso temporal de trabajo?

En esencia, esta fue la disyuntiva que la semana pasada se plantearon las autoridades de dos países de América Latina. El Gobierno chileno escogió la más cruel de las opciones y expulsó a 100 migrantes, la mayoría de ellos refugiados venezolanos, alegando que la migración desautorizada era negativa para Chile.



Aparte de equivocar la descripción de los venezolanos como migrantes, la orden de expulsión expedida por Baldo Prokurica, actual ministro de Defensa y antiguo favorito del dictador Augusto Pinochet, los demonizó como ilegales, especulando que los 100 deportados de Colchane, en el norte de Chile, podrían “terminar dañando a nuestra gente”.



¿No sabe Prokurica que los venezolanos no son migrantes sino refugiados que abandonaron su país de origen por necesidad, por vivir en la miseria y por ser salvajemente reprimidos cuando protestaban, y no por ser delincuentes?



En Venezuela, la inflación ronda el 3.700 %; el salario mínimo, es de menos de 10 dólares al día; el 90 % de la población vive en la pobreza; la mortalidad materna aumentó un 65 % el año pasado y la mortalidad infantil creció un 30 %, y el 80 % de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria.



En el otro extremo de la disyuntiva sobre cómo tratar a los refugiados está Colombia, el país que, a pesar de sus problemas, que son muchos, recién anunció la creación de normas para regularizar temporalmente la situación migratoria de los refugiados venezolanos en su territorio.



Desde que empezó el desbarajuste en el país vecino con la llegada del chavismo, el éxodo venezolano hacia España, Estados Unidos, Perú, Argentina y sobre todo a Colombia ha sido incesante. Más de cinco millones de desplazados por la incompetencia chavista, y de estos, más de un tercio se han concentrado en Colombia. Y aunque ya las autoridades se han esforzado para regularizar a muchos de ellos, todavía queda casi un millón de personas que ahora podrían acogerse al generoso estatuto de regularización cuando se adopten las nuevas normas.



La valiente decisión del presidente Iván Duque le ha valido, con justicia, el elogio de una persona de enorme probidad moral como lo es el papa Francisco. “Gracias a Colombia –dijo Francisco– por su solidaridad, por su valentía y por favorecer la integración y la protección de estas personas”. Y en términos semejantes se han expresado los gobiernos de países altamente desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, que deberían tomar el ejemplo colombiano.



La decisión del presidente Duque no solo es solidaria, humanitaria y compasiva, sino sensata. Mantener en la sombra a cientos de miles de personas no beneficia a nadie. Al rescatarlas de la ilegalidad no solo alivia sus penurias, sino que las incentiva a colaborar al crecimiento de la economía.



A la fecha, la reacción general de los colombianos ha sido generosa y solidaria. Quizá porque entienden, como dijo el Papa, que, si bien su país tiene problemas de desarrollo, de pobreza y de paz, también recuerdan que hubo un momento en el que los colombianos se refugiaron en Venezuela.



A las autoridades colombianas no les ha dado un súbito ataque de amnesia como el que aparentemente padece el ministro chileno. Convenientemente, Prokurica se olvida de los cientos de miles de compatriotas que buscaron y encontraron refugio en otros países para evitar ser torturados o asesinados por el dictador que tanto los benefició.



Sergio Muñoz Bata