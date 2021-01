¿Censura o sensatez?

Sabemos, gracias a la minuciosa investigación de Kate Conger y Mike Isaac, de The New York Times, que la decisión de bloquear la cuenta de Donald Trump en Twitter no fue fácil ni apresurada. Yo confieso que para mí, al igual que para millones de personas en todo el mundo, silenciar los agravios del presidente de Estados Unidos más mentiroso de la historia fue un gran alivio.

Lo que motivó la expulsión de Trump fueron sus mensajes durante el infame asalto al Capitolio y las imágenes de las hordas azuzadas por él, el 6 de enero. Sus irresponsables tuits y su provocador discurso ese día obligaron a la abogada principal de Twitter, Vijaya Gadde, a decretar la suspensión temporal de su cuenta para evitar que sus declaraciones provocaran más violencia.



Treinta y seis horas después, hartos del constante abuso y de la manipulación política de Trump en su plataforma, los altos ejecutivos de la empresa convencieron a Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, de que el cierre de la cuenta desde la que Trump difundía sus mentiras al mundo entero debería ser cerrada de manera permanente para proteger el sistema democrático.



A regañadientes, Dorsey accedió solo cuando le mostraron que los seguidores de Trump continuaban atizando la violencia siguiendo con fervor casi religioso sus tuits.



La prohibición suscitó todo tipo de cuestionamientos, incluyendo algunos francamente risibles. ¿Con qué cara puede el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defender la libertad de expresión en Estados Unidos cuando a diario hostiga a la prensa mexicana independiente? En el México de López Obrador la información está en peligro de muerte porque no hay quien defienda a los periodistas. Sin estar en guerra, México es el país donde más periodistas mueren.



Afortunadamente, aparte de las ocurrencias de mal gusto de López, también ha habido cuestionamientos serios que merecen ser discutidos. Escojo dos por cuestiones de espacio.



¿Se está coartando la libertad de expresión de Trump?



No. Twitter es una compañía privada, no es el gobierno. La primera enmienda protege a los ciudadanos de interferencia de parte del Congreso y otras autoridades al impedir que se promulguen leyes para coartarla. Twitter es una compañía privada que puede regular sus contenidos como juzgue conveniente.



¿Deben las autoridades regular a los medios sociales?



No otra vez. Hacerlo sí sería violatorio de la primera enmienda, “El Congreso no podrá promulgar ninguna ley limitando la libertad de expresión”.



Existe, sin embargo, la ley de decencia en las comunicaciones que en su sección 230 protege a sitios en la Red de responsabilidad por el contenido creado por sus usuarios. Es decir, permite a las empresas de internet moderar sus sitios, pero les exime de responsabilidad legal por dichos contenidos, aunque con algunas excepciones, como la pornografía infantil.



Para mí, al igual que para millones de personas en todo el mundo quitarle el micrófono al mentiroso ha sido un gran alivio, y según una encuesta de The Washington Post/ABC News, casi el 60 % de los entrevistados apoyaron la expulsión de Trump.



Lo importante, creo yo, es que la expulsión de Trump cambiará la manera de hacer política en Estados Unidos. Más que cualquier otro factor, Twitter fue el eje central del poder de Trump, y de no haber sido expulsado seguiría utilizándolo para mantener una comunicación fluida con su base, para criticar al presidente Joe Biden y para demonizar a los funcionarios republicanos que no se presten a su juego. Para minar el sistema democrático.



Trump tendrá acceso a canales de televisión y tabloides afines a su causa, pero ninguno de estos le dará vía libre para diseminar sus mentiras sin escrutinio, como se la daba Twitter. Sus mentiras ya no generarán la nota del día.



Sergio Muñoz Bata