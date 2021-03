La encrucijada migratoria de Biden

No acababa el presidente Joe Biden de celebrar su victoria por la aprobación del paquete de estímulo en el Congreso, cuando asomaron nubarrones en el horizonte que podrían impedirle cumplir su ambiciosa agenda.

La batalla contra el virus no ha terminado, y aunque ha habido un enorme progreso, y el programa de vacunación avanza aceleradamente, todavía no podemos cantar victoria. También hay que ver si con la relajación del confinamiento, ya desatado en varios estados, la pandemia resurge con fuerza y dilata la recuperación económica.



Hasta ahora, sin embargo, el país avanza en ambos capítulos, sanidad y economía, y las encuestas muestran que el 70 % de los estadounidenses aplauden entusiastamente el paquete de estímulo, y que el 55 % aprueba la gestión del presidente. Un porcentaje de apoyo que, en sus cuatro años de gobierno, su antecesor nunca logró.



El problema, sin embargo, es que, no obstante la aprobación ciudadana, los congresistas republicanos continúan ignorando deliberadamente la realidad y amenazan con boicotear las partes de la agenda de Biden que se les indigestan.



No auguro un debate civilizado cuando se discuta el control de la venta de armas; tampoco con los programas para mitigar los efectos nocivos del cambio climático; cuando se planteen las reformas del sistema sanitario o el plan de transformación de la infraestructura, y, sobre todo, cuando se discuta la ambiciosa reforma migratoria integral que Biden ha planteado.



Es indudable que tras el cambio de la brutal y desalmada política migratoria de Trump y su cómplice mexicano, el compromiso de Biden de tratar el tema de manera humanitaria ha generado expectativas y reacciones encontradas. Del lado de los migrantes, principalmente centroamericanos y mexicanos, el cambio ha impulsado la esperanza de poder acceder al sueño americano. Del lado de los restriccionistas estadounidenses, dicho cambio de política podría provocar una avalancha de migrantes en el peor momento posible.



Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. confirman que desde principios de año, el número de inmigrantes detenidos en la frontera sur ha ido en aumento. Sin embargo, la mayoría de los migrantes adultos no fueron admitidos y ya han sido deportados, salvo en los casos en los que el migrante pide asilo.



También volvió a repuntar el número de migrantes menores de edad no acompañados que fueron retenidos en la frontera. El repunte sigue siendo modesto en comparación con la cifra de 2015 o 2019, cuando hubo oleadas de mayor magnitud. No obstante, presenta un problema serio para el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y, en última instancia para Biden. Por ley, los menores tienen que ser trasladados a un espacio de acogida especial en un lapso reducido, y el Gobierno no cuenta con las instalaciones apropiadas.



Tradicionalmente, el tema migratorio es uno de los más controvertidos en este país, y el repunte de migrantes en este momento le da una nueva vuelta de tuerca al debate. Desde la izquierda del Partido Demócrata aumenta la presión para que Biden adopte la postura más liberal posible, proteja el bienestar de los menores y le dé cabida al mayor número de migrantes. Al mismo tiempo, la derecha del Partido Republicano alega que el repunte muestra que la política de Biden aboga por abrir la frontera.



Así las cosas, es evidente que la reforma migratoria integral que Biden ha planteado enfrentará grandes retos. Espero que el actual desafío no malogre reivindicaciones justas como la regularización de los dreamers o alguna versión de la amnistía a inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo y trabajando aquí, que aquí han formado su familia y que no han tenido problemas legales.



Sergio Muñoz Bata