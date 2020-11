¡Vivan Biden y Harris!

En la elección más numerosa– y probablemente más reñida– de la historia, en 2020 los estadounidenses pudimos reinstaurar el honor y la decencia en la Casa Blanca eligiendo a un presidente y a una vicepresidenta de probada capacidad y probidad moral, que enderezarán el rumbo del país y lucharán por restablecer su armonía.

Joe Biden es un hombre de fe. No solo por sus creencias religiosas –es católico–, sino por su convicción de que la unidad es el principio fundacional de Estados Unidos de América. Así lo demostró durante su larga carrera política en el Congreso y en la Vicepresidencia de la república, donde siempre luchó por conciliar diferencias, y volverá a demostrarlo en su presidencia.



Los problemas que le deja su antecesor son enormes. Una pandemia que creció descontroladamente por la arrogancia y el egoísmo de un presidente irresponsable, y que a la fecha ha afectado a diez millones y medio de personas y causado la muerte a un cuarto de millón. Por ello, Biden ya ha anunciado que su primera prioridad será enfrentar con seriedad este problema, asesorado por un conjunto de científicos y sabedor de que no puede haber normalidad económica y social mientras no se mejore la salud pública.



Trump le deja también una enorme crisis económica, con cierres masivos de negocios, una tasa de desempleo que ronda el 8 por ciento y un ritmo de crecimiento que se estima será negativo. Biden ya anunció su plan para asistir financieramente a los dueños de negocios pequeños, a los empleados que perdieron sus trabajos y para negociar con el Senado paquetes de auxilio a personas afectadas económicamente por el virus. Siguiendo la ruta marcada por Franklin D. Roosevelt para salir de la crisis de 1929, Biden prepara además un plan para invertir en un programa de infraestructura que generará empleos y reanimará la actividad económica.



Un tercer problema que Biden tendrá que resolver es que la personalidad tóxica de Trump deja un país dividido en dos partes casi iguales y en el que mientras más de la mitad celebra bailando en las calles, menos de la mitad se niega a aceptar el resultado de la elección.



No es la primera vez que una elección evidencia que vivimos en un país dividido. Lo inusual es que el candidato perdedor se niegue a aceptar el resultado, y por ello tendremos que esperar a que sus infundados alegatos sean desechados por los tribunales. El conteo de votos muestra que Biden ganó 5 millones de votos más que Trump en el voto popular y que ha sobrepasado con creces los 270 votos necesarios para ganar el del Colegio Electoral.



Con respecto al voto latino, los relatos que circulan me recuerdan el asombro que Ronald Reagan sintió en 1982, al descubrir las diferencias entre brasileños, colombianos y guatemaltecos: “Te sorprenderías –dijo Reagan relatando su gira por Latinoamérica–, todos son países individuales”.



Estados Unidos descubrió hoy que la comunidad latina ni es homogénea ni vota en bloque. El impacto de su voto se sintió en los 50 estados de la Unión, y si bien el 70 por ciento votó por Biden y el 27 por ciento por Trump, también hubo variantes en algunos estados.



En Florida, por ejemplo, Trump ganó el 51 por ciento del voto y Biden, el 48 por ciento. Trump obtuvo el 58 por ciento del voto cubano (6 por ciento del total) y Biden, el 49 por ciento; el voto de los inmigrantes sudamericanos se repartió en partes iguales, y los puertorriqueños (5 por ciento del total) votaron 2 × 1 a favor de Biden.



Lo relevante es que el proceso sigue su curso. El 14 de diciembre, el Colegio Electoral decidirá quién será el próximo presidente ateniéndose a los votos logrados por los candidatos en cada territorio. El 6 de enero, la Cámara de Representantes y el Senado certificarán quién es el nuevo presidente de EE. UU., y la toma de posesión de Biden y Harris será el 20 de enero.



Sergio Muñoz Bata