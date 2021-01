¿Luz al final del túnel?

Ahora que empiezan a distribuirse las vacunas contra el coronavirus surge un nuevo debate: ¿cómo distribuirlas? ¿Por quién debería empezar el programa? ¿Qué principios hay que respetar para decidir a quién salvar primero? ¿Por razones humanitarias, pragmáticas, económicas, de equidad?

En Estados Unidos, a pesar del irresponsable retraso en la implementación del programa, los expertos concuerdan en priorizar la vacunación en dos grupos de mayor riesgo, los empleados sanitarios y los ancianos. A quienes trabajan en la primera línea de combate en los hospitales, médicos, enfermeras y aquellos que tienen contacto directo con los pacientes, incluyendo a quienes les sirven sus comidas, a los ambulantes que transportan a los enfermos y al personal de limpieza. Por otro lado, también se ha planteado darles prioridad a los ancianos, las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Sobre todo a aquellos que padecen ciertas enfermedades y a quienes habitan en casas de retiro, donde los índices de mortalidad han sido muy pronunciados.



El confinamiento colectivo propicia contagios, y en este mismo sentido se podría construir un argumento para abogar por la vacunación temprana en las prisiones. Quienes pagan por sus delitos en una cárcel no deberían ser doblemente castigados exponiéndolos a contraer una enfermedad contagiosa que podría matarlos.



También debería protegerse a quienes trabajan en mercados y tiendas para proveernos de alimentos, y un argumento similar podría hacerse con los cocineros, lavaplatos y empleados de restaurantes que preparan las comidas que consumimos.



Por otro lado, también hay quienes han sugerido que la inmunización se haga siguiendo criterios prácticos y se empiece por vacunar a los jóvenes. En términos generales, los jóvenes no toleran el aislamiento, no respetan el confinamiento, no usan las mascarillas ni guardan distancias y por ello son más susceptibles al contagio y a la propagación del virus, poniendo en riesgo al resto de la población.



Otro criterio que ha irrumpido en el debate es el de quienes proponen que más que enfocarnos en individuos particulares les demos prioridad a las comunidades donde el virus se ha desatado con mayor fuerza.



En Estados Unidos, por ejemplo, es un hecho que el contagio en las llamadas comunidades de color es mucho mayor que en el resto de la población. La mayoría de los expertos en salud pública coinciden en que la pobreza, la discriminación y las desventajas sociales han provocado tasas desproporcionadas de infección, hospitalización y muerte en las comunidades minoritarias. Cuando las condiciones de trabajo, vivienda, transporte y educación determinan el grado de vulnerabilidad de una comunidad, el principio de equidad dictaría que a sus miembros se les asigne prioridad para obtener el remedio.



El problema en este caso, sin embargo, es que al priorizar la vacunación basados en cuestiones de raza o identidad étnica se posibilitan la discriminación, las recriminaciones e, inclusive, las demandas legales. Singularizar a las comunidades de color invita a resucitar mitos sobre la superioridad o la inferioridad de ciertas razas o etnicidades. El tema, en realidad, no es racial sino económico. Los negros y latinos con mayores posibilidades económicas, que pueden trabajar desde sus casas y no utilizan el transporte colectivo, no enfrentan el mismo tipo de problemas que las comunidades más empobrecidas.



Y si al problema de la toma de decisiones y de la deficiente distribución de la vacuna le agregamos el escepticismo de quienes siguen dudando de la gravedad de la pandemia y el rechazo de otros a las vacunas en general, el horizonte de la solución se prolongaría en el tiempo y se haría más lejano.



Sergio Muñoz Bata