Adiós a la pesadilla; bienvenida la compasión

La compasión, esa virtud tan en desuso en esta época en la que imperan la codicia y la ambición, es uno de los rasgos distintivos de la agenda de trabajo del entrante presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Por su experiencia vital, Biden siente cercanía y sincera conexión con los que sufren, y su empatía lo conduce a ponerse en el lugar de otro, del menos afortunado, a la hora de formular los programas económicos con los que sacará al país de la tremenda crisis en la que lo deja Donald Trump, el hombre que pasará a la historia como el peor presidente de Estados Unidos.



Es indudable que una parte de mi percepción de Biden está influenciada por el contraste con su antecesor, un hombre mentiroso, egoísta, narcisista, arrebatado, inepto y carente de empatía. Pero la diferencia entre ambos es y será evidente desde el mismo día de la toma de posesión.



Terminada la ceremonia, Biden enviará al Congreso una propuesta de ley que posibilitaría a los indocumentados regularizar su estancia en Estados Unidos. Un proyecto de ley que podría beneficiar a 11 millones de personas que llevan años trabajando en el país, tienen hijos nacidos aquí y nunca han cometido delitos graves.



Para los días subsiguientes, Biden ha preparado órdenes ejecutivas que levantarían el prejuiciado veto migratorio de Trump a ciudadanos de países de mayoría musulmana; otra orden aceleraría el proceso de protección de la deportación a los dreamers; y otra, a los grupos de centroamericanos que se acogieron a programas de protección temporal como el TPS. Otra orden ejecutiva extendería la moratoria antidesahucios y otra, la del pago de préstamos estudiantiles.



También ha elaborado planes para facilitar la reapertura de escuelas, empresas y negocios afectados por la pandemia, y para acelerar la distribución y administración de vacunas a la población. Su plan de reactivación económica asciende a casi 2.000 millones de dólares.



Es evidente que con este impulso inicial no se resolverán los complicados problemas que hereda. Fiel a su enredada personalidad, Trump terminó su mandato de forma caótica, dejando al país hundido en una profunda crisis sanitaria. Y aunque Estados Unidos no es el único país en el mundo que sufre con la pandemia, aquí se ha magnificado por el criminal manejo de la administración de Trump que, a la fecha, deja un saldo de casi 400.000 muertos por el covid-19.



En lo político, la desunión del país es alarmante. No porque sea inédita. En otra época condujo a una guerra civil entre los estados esclavistas del sur y los estados progresistas del norte.



Hoy, con su retórica destructiva, Trump ha incitado a grupúsculos paramilitares, estilo los Freikorps nazis, y a grupos conspirativos de extrema derecha como QAnon, a intentar descarrilar la transición pacífica, ordenada y democrática del poder.



En los cuatro años de gobierno de Trump, los fascistas han ganado suficiente relevancia y poder para amenazar las instituciones democráticas. Prueba de ello fue el vergonzoso asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, en el que la turba no solo intentó reventar el proceso de sucesión presidencial sino asesinar al vicepresidente Mike Pence por negarse a cometer la barbaridad inconstitucional que le exigía Trump; a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y a otros congresistas que Trump señaló como sus enemigos. Nunca en la historia del país un presidente había sido enjuiciado dos veces por la Cámara de Representantes por su aberrante conducta.



Hoy, con el Partido Demócrata controlando los tres poderes, con la bien ganada fama de Biden como negociador bipartidista, y con una agenda compasiva y solidaria, el futuro del país se ve prometedor.



Sergio Muñoz Bata