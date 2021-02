El reto inmediato de Biden

Es común que al instalarse una nueva administración en la presidencia de la república se haga una revisión rigurosa del legado del predecesor. La transición puede ser tersa o tensa dependiendo, sobre todo, de la calidad humana del presidente saliente.

A Joseph Biden, como dice el dicho popular, le tocó bailar con la más fea. La descortesía y la majadería que han caracterizado a Donald Trump durante toda su vida afloraron de forma inclemente cuando los votantes y las instituciones democráticas del país lo obligaron a abandonar la Casa Blanca. Detrás dejó un caudal de problemas que Biden tendrá que solucionar con el apoyo de todos los estadounidenses: la pandemia del coronavirus, el desbarajuste económico, la erosión del sistema democrático, el desprestigio del país en el escenario mundial, y lo que falta por aclarar.



La torpeza, la mala fe, las mentiras y la manera como Trump encaró el desafío de la pandemia, siempre intentando engañar a la ciudadanía, fueron criminales y deberían merecer un castigo ejemplar. A nivel mundial, Estados Unidos fue el país que peor manejó la crisis creada por el coronavirus, a pesar de contar con uno de los más sofisticados sistemas de sanidad del mundo.



Para presentar el caso contra Trump basta con revisar sus declaraciones, sus acciones y sus omisiones, desde el día en que se supo de la irrupción del virus en suelo estadounidense, en enero de 2020, hasta que dejó el poder, el 19 de enero de 2021.



Apenas se hicieron de conocimiento público los primeros casos de infección, Trump empezó a mentir para restarle importancia al problema y no dañar su reelección. El 22 de enero dijo que la pandemia estaba “totalmente bajo control”. Dos días después le agradeció al presidente chino XI por la “transparencia con la que manejó la epidemia”. La adulación, sin embargo, duró poco tiempo y pronto se convirtió en un ataque feroz teñido de racismo, xenofobia y diabólico cálculo político para culpar a China y eximirse de responsabilidad.



A principios de febrero le confesó al periodista Bob Woodward que este virus era “mortal”, al tiempo que, haciendo gala de su deshonestidad, a la ciudadanía le decía que, en dos meses, desaparecería el virus como por arte magia”.



A principios de marzo nos reveló, asombrado, que le maravillaban sus conocimientos sobre el tema. “Quizá debí dedicarme a esto en vez de buscar la presidencia”, dijo.



En abril presumió de su machismo. “No me veo usando máscara cuando recibo a presidentes, dictadores, reinas...” Ese día, el número de compatriotas muertos sobrepasó los 10.000, pero Trump nos anunciaba: “Veo la luz al final del túnel”.



Cuando los muertos sumaron 20.000, a finales de abril, Trump presumió que “no podía haberlo hecho mejor”, pero recomendó inyectarse un desinfectante que acabaría el virus en un minuto.



Cuando la letalidad llegaba a 50.000 personas, cambió la receta y recomendó exponer a la gente a rayos ultravioleta. Cuando el número de muertos llegó a 80.000, Trump lo celebró autofestejándose: “Hemos enfrentado el reto y nos hemos impuesto”. Con 160.000 muertos, el presidente aceptó que la gente estaba muriéndose: “Sí, es lo que es”.



A finales de septiembre, Trump comentó orgulloso que él no usaba máscara, y 3 días después, que él y su esposa se habían contagiado del virus. Cuando la cifra de muertos sobrepasa los 210.000, Trump recomienda no temerle al virus: “Hemos aprendido a vivir con él”.



No. Lo que hemos aprendido es a desoír a los charlatanes como Trump. Ojalá, por el bien de todos, que los republicanos entiendan la gravedad del momento y se solidaricen. Si no lo hacen, Biden y los demócratas tendrán que hacerlo solos y a los votantes nos tocará recordar quiénes vinieron al auxilio de la población y quiénes no.



Sergio Muñoz Bata