El camino a la felicidad

Para sorpresa de quienes confunden la felicidad con el jolgorio, por cuarto año consecutivo la apacible Finlandia volvió a ser calificada como el país más feliz del mundo por el ‘Informe Mundial de la felicidad de 2021’.

El asombro es, hasta cierto punto, comprensible, y por ello demanda una definición razonable de lo que entendemos por felicidad. La felicidad es un estado de ánimo subjetivo y relativo cuya definición ha ocupado a filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos y políticos durante siglos.



Algunas veces, su estudio ha sufrido serios abusos según quién hace la evaluación y cómo la hace. No faltan informes basados en opiniones subjetivas e investigaciones improvisadas, que carecen de rigor científico. He leído informes panfletarios que, sin recato alguno, han concluido que la gente en Haití o Cuba es más feliz que la que vive en Finlandia, Suiza o Estados Unidos, por vivir en estado de naturaleza, casi preindustrial.



En el caso del informe que hoy nos ocupa, la felicidad no es una juerga alborotada sino un sentimiento de bienestar reposado y reflexivo. Es cuantificable por la evaluación que las personas hacen de su calidad de vida, de su esperanza de vivir una vida sana, de su percepción sobre la honestidad y generosidad en su país y del balance entre su disfrute y su estrés.



Los encuestadores del Informe midieron la preocupación de la gente por su día a día, su visión sobre la función primordial del Gobierno, la ausencia o el grado de corrupción en su país, la cuantía de sus ingresos y su satisfacción con su lugar de trabajo. También consideraron la calidad del sistema educativo, de la vida familiar, su salud mental y física, y sus relaciones personales.



Con base en estos criterios, no es de extrañar que el orden del índice coloque en los primeros 10 lugares a Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá y Austria.



Tampoco es de extrañar que de América Latina, Costa Rica ocupe el 12.º lugar en el ranking mundial y sea el primero en América Latina. Colombia está en el lugar 43 de la lista y es el octavo en Latinoamérica, Venezuela cae al 108, y Haití es el más infeliz de la región, en el lugar 147.



Así las cosas, lo evidente es que “la riqueza de un país, aunque importante, no es factor primordial en la medida de la felicidad”. En la última década, por ejemplo, en Estados Unidos subió la riqueza pero bajaron los índices de felicidad.



En este sentido, como dijo el economista estadounidense Jeffrey Sachs, la conclusión es obvia. “Los países felices son los que tienen un equilibrio saludable de prosperidad, medida convencionalmente, y de capital social, un alto grado de fe en la sociedad, baja desigualdad y confianza en el gobierno”.



También es evidente que el factor común en estos diez países es que en todos rige el llamado estado de bienestar, independientemente de que el líder en turno en cada país sea de izquierda, derecha o centro.



Todas estas son naciones en las que el bienestar de los ciudadanos está por encima de cualquier otra consideración. Que tienen gobiernos que entienden que la ciudadanía los eligió para administrar los bienes que la gente produce. Que saben que el deber del Estado es proteger a los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren.



Dudo que Joe Biden haya leído el ‘Informe mundial de la felicidad’, pero veo claramente que en el centro de su agenda está el mismo ideal que llevó a Europa a construir el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Un estado protector de los más frágiles, de los trabajadores y de la clase media. Confío en que Biden conduzca adecuadamente esta agenda para que Estados Unidos se sume a la lista de los países más felices del mundo.



Sergio Muñoz Bata