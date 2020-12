El renacimiento siempre es posible

“Es la oscuridad lo que provoca una multitud de luces”. Fernand Braudel

Es cierto que si comparamos la pandemia que hoy nos aflige con otras pestes que han asolado la humanidad, la plaga de Justiniano en 541, la plaga negra de 1347; la gran plaga de Londres, que azotó el mundo durante tres siglos, o la viruela de origen milenario y devastadoras consecuencias en el continente americano en el siglo XV, o el cólera del XIX, el saldo actual del coronavirus podría parecernos leve. Pero su relativa ligereza de ninguna manera mitiga la severidad de los números: casi dos millones de muertos, 81 millones de infectados y lo que falta. Desde cualquier perspectiva, 2020 fue un annus horribilis.



Aparte de la entrañable derrota de Donald Trump en la elección de noviembre, un gozo que por ningún motivo debemos minimizar, poco bueno se puede decir de un año marcado por la muerte, la enfermedad, el desamparo económico y el encierro. Fue un año que nos impidió abrazar a nuestros nietos, hijos, amigos y amigas.



Del encierro obligado, lo más triste para mí fue no haber podido disfrutar con hijos y nietos los viajes que con meses de anticipación habíamos planeado. El primero, para gozar de la naturaleza en el maravilloso parque nacional de Banff, en Canadá.



Acotado al oeste por las montañas Rocallosas, el parque se extiende entre eternos glaciares (hoy amenazados por el calentamiento global), valles y praderas salpicados de lagos de color azul turquesa donde habitan el oso grizzly y el negro, y los ciervos conviven con las cabras blancas de montaña y los borregos cimarrones. En las partes altas del parque también hay boscosos refugios de lobos, pumas y linces, y el águila calva despliega sus alas en majestuosos vuelos en el intenso azul del cielo. Por la noche, los industriosos castores se posesionan de los abundantes ríos para construir sus ingeniosos diques.



El destino de nuestro frustrado segundo viaje era Lerici, en el Golfo de los Poetas. Situado al pie de una serpenteante montaña que precipitosa desciende de los Alpes al Mediterráneo, en un trecho de Italia que el Dante describió como “el promontorio más solitario y serrado”. Una humilde ciudad en el norte de Italia que entre viajes y lecturas hace tiempo me tiene hechizado.



Es el lugar donde Mary y Percy Bysshe Shelley vivieron uno de los más trágicos momentos del romanticismo, en compañía de su entrañable amigo Lord Byron; que atrajo a escritores como Virginia Woolf, Aldous Huxley y George Sand. D. H. Lawrence vivió aquí un año intenso con su mujer, la volcánica aristócrata alemana Frieda von Richtofen, trabajando en una novela que se convertiría en dos: The Rainbow y Women in Love.



Esta semana, cuando pensaba de qué escribir en estas fechas enrarecidas, leí en la London Review of Books un ensayo sobre la visión de otro enamorado de Italia, el historiador francés Fernand Braudel. “Italia –escribió Braudel– es radiante, luminosa, deslumbrante; su cultura brilla, enciende, ilumina Europa. Es un espejo roto, un mosaico reluciente. Posee un lenguaje visual que parece surgir con naturalidad del resplandor y la sombra del claroscuro romano y del tenebrismo sevillano”.



Y para redondear la idea, Braudel escribe: “Con razón o sin ella, me parece que debe haber una especie de anochecer que precede, y determina, casi todos los casos de grandeza cultural. Es la oscuridad lo que provoca una multitud de luces”. Las catástrofes de las guerras italianas (1494-1559) y una economía en declive fueron las sombras que provocaron la brillantez del arte y la cultura renacentistas”.



¿Será verdad, como asegura Braudel, que “el renacimiento es siempre posible”? ¿Será factible, me pregunté, que el año próximo podamos hacer el viaje prometido? ¿Estaremos frente a un annus mirabilis?



Sergio Muñoz Bata