Puñalada por la espalda

Cuando oí al presidente de Goya Foods decir que Estados Unidos era un país “realmente bendecido por tener a un líder como Donald Trump”, me dieron ganas de vomitar.

Conozco a muchos lambiscones que por congraciarse con un líder autoritario se exceden adulándole servilmente. No hace mucho tiempo vimos el triste espectáculo de un presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haciendo malabarismos cantinflescos para negar, desde la Casa Blanca, que Trump hubiera insultado a todos los mexicanos.



Pero definir a Trump, sin duda el presidente que más se ha esforzado en dividir el país, que más ha alentado la confrontación entre las personas de distintas razas y que más ha ofendido a las minorías, como “constructor” es alucinante; confesar que este hombre reza por que “el país continúe prosperando y creciendo” como hasta ahora pone en entredicho la visión de la realidad de quien así habla.



¿Sabrá el presidente de Goya que el país está en medio de una pandemia que se ha cobrado más de 150.000 vidas y que miles de compatriotas podrían haberse salvado de morir si el país hubiera tenido un verdadero líder que lo condujera adecuadamente durante esta pesadilla? ¿Se habrá enterado de que Estados Unidos ha entrado en la peor recesión económica de su historia o vivirá feliz en su burbuja de costales de fríjoles y sacos de harina? ¿Pensará Bob Unanue que donando un millón de latas de garbanzo aliviará el hambre de las familias de millones de desempleados? ¿Se habrá enterado de que los campesinos que trabajan en el campo y en las fábricas de procesamiento de las carnes que sus fábricas enlatan, así como los empleados de los mercados que venden sus productos, son latinos y que, al igual que la mayoría de los cuidadores de ancianos y de quienes hacen los trabajos que nadie más quiere hacer, han sido los más dañados por la dureza de un virus que Trump primero negó que existiera y luego no ha podido contener?



Quiero imaginar la vergüenza que sentiría el abuelo fundador de esta empresa, un inmigrante nacido en Burgos que hizo su fortuna en Nueva York, oyendo hablar a su desnaturalizado nieto. Nunca en la historia de este país ha habido un presidente tan irrespetuoso y vulgar con los inmigrantes de países hispanoamericanos como Trump.



Afortunadamente no han faltado hispanos como el chef José Andrés, otro inmigrante español avecindado en Nueva York que ha respondido a las imperdonables declaraciones de Bob con lucidez y contundencia. “Seamos claros, Goya Foods –dijo José Andrés–: el presidente Trump ha dejado con hambre a latinos y a muchos estadounidenses. Ha enjaulado a niños latinos. Se ha olvidado de la comunidad latina durante la pandemia. Ha llamado violadores a los mexicanos. ¿Hemos sido bendecidos? Yo creo que los latinos hemos sido maltratados”, dijo el chef.



Para el exprecandidato presidencial Julián Castro también es inaceptable elogiar a un presidente que “ataca maliciosamente a los latinos para obtener ganancias políticas”, y en una invitación abierta a boicotearlos agregó: “Los estadounidenses deberían pensarlo dos veces antes de comprar sus productos”.



El debate sobre la efectividad de los boicots ha sido largo y contradictorio, pero, según muestra un estudio de la prestigiada Kellogg School, aun en los casos en los que el boicot no consigue cambiar la conducta de los consumidores, sí, en la mayoría de los casos se afecta el precio bursátil de una empresa y se daña su reputación.



Yo no sé si este boicot obligará a Goya a despedir a su presidente, algo que me daría un gusto enorme, pero lo que sí sé es que a partir de hoy empezaré a buscar productos de otras compañías y dejaré de comprar los de Goya por el asco que me causan las declaraciones del presidente de esa empresa.



Sergio Muñoz Bata