¿Secesión o guerra civil?

La profunda división ideológica que hoy impera en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, amplificada por los fallos con los que cerró su período de sesiones del año, es apenas un reflejo de la abismal división ideológica que prevalece en el país, y que amenaza con profundizarse. En esta sesión, apenas el 29 por ciento de los casos fueron decididos por unanimidad en el Tribunal Superior, la tasa de consenso más baja en dos décadas.

Peor aún, el polarizante impacto del fallo de la Corte al derecho de la mujer a interrumpir su embarazo se sintió de inmediato por todo el país. En los estados donde gobiernan los republicanos se desató la prohibición del aborto, mientras que donde gobiernan los demócratas se dio el efecto contrario con la expansión o el refuerzo de los derechos reproductivos.



Pero no vaya usted a creer que fue la decisión del Tribunal contra las mujeres la que propició la división. El desgarramiento nacional ha sido una constante en la historia del país que se profundizó notablemente con los fallos del Tribunal: sobre los límites al control de armas, con la eliminación de medidas del Poder Ejecutivo para mitigar el cambio climático, con el anuncio de futuras restricciones de los derechos de las comunidades LGBTQ y con trabas al derecho al voto de comunidades minoritarias. Derechos todos que gozaban de protección federal y que ahora son o serán cuestionados por las legislaturas estatales.



Para algunos historiadores, el momento que estamos viviendo podría ser comparable al que predominaba en el país durante los debates previos a la Guerra Civil, a la Reconstrucción, al Nuevo Trato de Franklin Delano Roosevelt, a la Guerra Fría en los 50 y a los amagos de rebelión armada de los 60.



Lo evidente es que las consecuencias de esta ruptura ideológica son trascendentales. Por primera vez en la historia, la mitad de la población pone en duda la legitimidad de la Corte Suprema, una institución cuya pretensión de neutralidad ideológica apegada a una lectura rigurosa de la Constitución se ha derrumbado estrepitosamente.



En su disenso respecto al fallo sobre el aborto, dos magistrados lamentaron “la catastrófica decisión, así como a legitimación de la Corte al traicionar sus principios rectores”. Los críticos de la mayoría conservadora en la Corte la acusan de tomar “decisiones intelectualmente corruptas que utilizan razonamientos legales falsos para encubrir una agenda política reaccionaria”.



Concuerdo. Piense, por ejemplo, en la opinión del juez Samuel Alito al declarar que “el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación”. Por supuesto que no, en la Constitución de 1787 no se menciona a la mujer, es un texto escrito por hombres blancos ricos porque legalmente las mujeres no eran iguales a los hombres, no podían votar, y eran propiedad de sus esposos.



Para analistas como Michael Podhorzer, Liliana Mason y Jake Grumbach, la mayoría conservadora de la Corte Suprema forma parte de una red que incluye a las iglesias evangélicas, a grupos paramilitares de hombres blancos nacionalistas y a un enorme sector del Partido Republicano y sus donantes, cuyo propósito es imponer su visión política y social ultraconservadora a toda la nación.



Así las cosas, no es de extrañar que quienes se oponen a esta visión contemplen la posibilidad de una separación de los llamados estados azules y rojos, para que cada uno forme su propia nación. Difícil decisión, pero infinitamente mejor que la otra opción, que sería una nueva guerra civil.



SERGIO MUÑOZ BATA



