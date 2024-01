Esperanza ante la adversidad

De todo lo que nos deja el año que recién termina, sin duda lo más deplorable ha sido el resurgimiento de la guerra como falso recurso para dirimir discrepancias.

Según un informe reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en este momento hay 183 conflictos en curso en todo el mundo, la cifra más alta registrada en más de tres décadas.

2023 ha sido, como bien dijo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, un año de “enorme sufrimiento, violencia y caos climático”.

La agresión rusa a Ucrania, que en rigor empezó en febrero de 2014 con la anexión de la península de Crimea, continuó en 2022 con la invasión militar, y entró en su apogeo el año pasado. Ya se ha convertido en la guerra más grande en Europa desde 1945.

En el Oriente Próximo, el brutal ataque terrorista de Hamás a Israel del 7 de octubre, en el que mataron, violaron y secuestraron a más de mil quinientos civiles israelitas provocó una devastadora contraofensiva del ejército israelí que a la fecha ha dejado más de 20.000 muertos, destruido gran parte de la Franja de Gaza, y amenaza con extender la guerra a Líbano, Siria y Yemen. En África, hay graves conflictos en Mali y Burkina Faso; en Asia, la guerra civil en Myanmar se intensifica.

En América Latina el año que termina no trajo guerras, pero sí más malas que buenas noticias. Quizá lo más sobresaliente haya ocurrido en Argentina, donde un personaje estrambótico como Javier Milei ganó la presidencia derrotando al corrupto e incompetente peronismo que gobernó al país en 10 ocasiones entre 1946 y 2019.

En Chile, el segundo rechazo a la enmienda constitucional evidenció que la polarización política del país sigue vigente.

En Venezuela la dictadura chavista continúa utilizando todo tipo de artimañas para evitar realizar elecciones libres y limpias, sabedora de que Maduro perdería frente a María Corina Machado.

En El Salvador, Nayib Bukele pasa por encima de la Constitución del país, que prohíbe dos mandatos consecutivos, y busca la reelección. Y en Nicaragua y Cuba se mantiene la dictadura.

En Colombia, según un sondeo de Invamer, tres de cada cuatro ciudadanos piensan que la calidad de su vida empeoró en 2023, que el costo de vida aumentó, la corrupción continúa, la calidad del cuidado de la salud ha empeorado, igual que el narcotráfico y las relaciones internacionales.

En México los 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han ocasionado un lamentable retroceso democrático, un renacimiento de políticas populistas fracasadas, una desintegración del sistema educativo y un resurgimiento inédito de la violencia.

Lo positivo del año fue que en Guatemala se fortalece la esperanza de que el demócrata Bernardo Arévalo tome posesión de la presidencia en enero. En Brasil, Lula derrotó al impresentable Jair Bolsonaro y Daniel Noboa se impuso a la candidata del populismo correísta en Ecuador.

En 1949, cuando el mundo empezaba a reponerse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, William Faulkner, el gran novelista estadounidense y uno de los más grandes escritores del siglo XX, al recibir el Premio Nobel de Literatura, pronunció un discurso memorable.

“Nuestra tragedia actual es un temor general en todo el mundo sufrido por tan largo tiempo que ya hemos aprendido a soportarlo... Me niego a aceptar esto... Creo que el hombre no perdurará simplemente sino que prevalecerá. Creo que es inmortal no por ser la única criatura que tiene voz inextinguible sino porque tiene un alma, un espíritu capaz de compasión, de sacrificio y de perseverancia... La voz del poeta no debe relatar simplemente la historia del hombre, puede servirle de apoyo, ser una de las columnas que lo sostengan para perseverar y prevalecer”.

En este próximo año, yo también creo que, a pesar de todo, la humanidad prevalecerá.

SERGIO MUÑOZ BATA

