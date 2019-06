Chivo en cristalería

Confirmando su tacto de elefante, antes de empezar su viaje a Gran Bretaña este domingo y sin que nadie solicitara sus consejos, Donald Trump instó a los ingleses a abandonar la Unión Europea sin pagar sus deudas, nombró a su favorito para negociar la salida de la UE, sugirió el nombre del próximo primer ministro, maltrató a la actual primera ministra e insultó a la duquesa de Sussex, esposa del príncipe Harry. Nada fuera de lo común para un tipo como Trump.

Tampoco será atípico que en Parliament Square lo espere un comité de recepción presidido por un gigantesco y obeso globo, hecho a su imagen y semejanza, con todo y su copete de la época de Elvis Presley color naranja. Ni que en las calles de la ciudad se manifieste la gente masivamente en contra de su presencia en el Reino Unido.



A diferencia de lo sucedido en 2011, cuando el presidente Barack Obama fue vitoreado en plazas y calles, y durante su discurso en el Parlamento, ahora la venerable institución mantendrá cerradas sus puertas a Trump. A solo cuatro días de su dimisión, la primera ministra, Theresa May, mantendrá una reunión protocolaria con él, y la familia real, ‘sans’ la duquesa de Sussex, la norteamericana Meghan Markle, le ofrecerá una cena. Previo a la elección presidencial de 2016, Markle comentó públicamente que si Trump ganaba la elección ella intentaría emigrar a Canadá. En una respuesta típica de su carácter misógino, Trump habló de ella como alguien “desagradable”.



Hoy declaró el exembajador de EE. UU. ante la Otán durante el gobierno de George W. Bush, Nicholas Burns, que el deterioro de la llamada ‘relación especial’ entre Gran Bretaña y Estados Unidos se debe a que ambos sufren una crisis existencial: el primero debido al ‘brexit’ y el segundo, a la irrupción de Trump en el escenario.



De Londres, Trump hará un corto viaje a Irlanda, donde se reunirá con el primer ministro, Leo Varadkar, y de la que no se espera mucho. Trump quiere pasar la noche en uno de sus campos de golf en ese país mientras que en Dublín habrá manifestaciones de protesta por su presencia en el país.



El jueves vuela a Francia, donde, se supone, asistirá a la conmemoración del 75.º aniversario del día D, cuando los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en junio de 1944, para iniciar la liberación de Europa. Seguro que en algún momento, Trump repetirá su ultimátum a Europa exigiéndole que el armamento que requieren para su plan de defensa lo compre en EE. UU., según consigna un reportaje en el diario El País en su edición de este domingo.



Los días felices de principios de 2018, en los que Trump y el presidente francés se saludaban de beso y caminaban cogiditos de la mano por los pasillos del Elíseo, han quedado atrás. Hoy, los desacuerdos entre ambos presidentes por el afán de Trump de imponer tarifas a los metales europeos, por sus abruptas decisiones sobre el conflicto en Siria, por las discrepancias entre ambos mandatarios sobre el nacionalismo y los montos y plazos de las contribuciones europeas a la Otán han interrumpido un romance que difícilmente puede encenderse otra vez.



Si algo confirma este viaje de Trump al extranjero es el enorme deterioro de la imagen de Estados Unidos no solo en Gran Bretaña, Francia, Irlanda, sino en Canadá, México, China y Japón, países donde ha revivido con fuerza la imagen del ‘americano feo’.



Y este domingo, como para rematar, además de sus desafortunadas declaraciones sobre Gran Bretaña, Trump dijo que con México no hay nada que hablar, refiriéndose a la misión diplomática que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha mandado a Washington para dialogar y evitar represalias por no poder detener en su totalidad el flujo de migrantes centroamericanos a Estados Unidos.



SERGIO MUÑOZ BATA