Cambiar para sobrevivir

Pocos sucesos han cambiado tanto nuestras vidas en tan corto tiempo como la pandemia del coronavirus, y de entre los cambios experimentados quizá el más trascendente ha sido la incontenible y masiva irrupción de la tecnología en nuestra vida cotidiana.

En la educación y en la salud, en las relaciones laborales, en la comunicación intergubernamental, en nuestra manera de leer libros y periódicos y en la forma de ver películas, la tecnología rige nuestro quehacer. Obligados a permanecer en nuestras casas, aparte de la generosidad de vecinos y familiares, hemos aprendido a valernos de servicios para abastecernos de víveres utilizando nuestros teléfonos celulares y nuestras computadoras.



En el terreno laboral, el trabajo desde la casa ha sido una especie de bendición para quienes tienen la fortuna de tener un empleo que se puede hacer a distancia utilizando computadoras o teléfonos, y no necesitan ir a su oficina manejando su auto. El trabajador gana porque le evita conducir por calles congestionadas, ahorra dinero en gasolina y elimina una fuente de estrés; el empleador, porque puede optimizar su espacio de trabajo. Con esta medida, ciudades como Los Ángeles, donde la mayoría de los autos circulan con un solo pasajero, han podido reducir el tráfico considerablemente y con ello ha disminuido la contaminación ambiental. También ha servido para acercar a la familia ampliando el tiempo para platicar, jugar y compartir y para ahorrarse el pago a una cuidadora o un jardín de niños para sus hijos más pequeños.



La telemedicina nos ha obviado las visitas al doctor permitiéndonos hacer la consulta por Facetime, Zoom u otras aplicaciones tecnológicas, y facilitando el envío de medicinas a nuestro domicilio.



En cuestiones de entretenimiento, la cuarentena ha favorecido enormemente a plataformas como Netflix, Apple TV, Disney Plus o Kanopy, que nos traen espectáculos y películas al hogar sin tener que desplazarnos a los teatros. Y si ya antes de la pandemia el número de personas que preferían utilizar estos servicios iba en aumento, ahora ha crecido exponencialmente. ¿Volverá la gente a llenar las salas de exhibición una vez que volvamos a la normalidad?



Otro asunto que la crisis de salud ha propiciado es la revaloración económica y moral del trabajo que realizan los inmigrantes, sobre todo en la agricultura. Con los cierres de fronteras por todo el mundo, la mano de obra barata en Estados Unidos, España, Francia, Italia o Australia ha empezado a escasear. En Estados Unidos o en España, por ejemplo, donde el desempleo aumenta exponencialmente, pocos americanos o españoles se ofrecen a hacer un trabajo tan extenuante por tan poco dinero.



En lo referente al cuidado de la salud en Estados Unidos, la epidemia actual ha expuesto las deficiencias de un sistema de salud pública dependiente del seguro de salud de los empleadores y que ahora ha dejado desamparados a más de 17 millones de trabajadores formales. Más aquellos que están en la economía informal y no contaban con seguro médico.



Pero la lección más significativa que nos deja esta crisis es evidente y se mide por el número de muertos en los países en los que no se actuó a tiempo para mitigar la propagación del virus. En Corea del Sur, Alemania o Singapur, países ordenados y disciplinados, y donde las autoridades utilizaron la tecnología apropiada para actuar a tiempo haciendo a un lado sus diferencias ideológicas, el número de fatalidades es relativamente bajo. Mientras que en Estados Unidos, Italia, España o Gran Bretaña, donde el capricho, el desorden, la falta de consensos políticos o la arbitrariedad del Ejecutivo retrasaron la respuesta, el número de muertos ha sido desproporcionado y en algunos países seguirá creciendo.



Sergio Muñoz Bata