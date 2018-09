¿Beto o Ted?

Confieso que pocas veces me ha interesado lo que sucede en Texas. Esta vez, sin embargo, lo apretada que está la próxima elección al Senado en ese estado no solo me tiene interesado, sino intrigado.

Me interesa porque un triunfo demócrata podría ayudar a neutralizar la agenda de Donald Trump, y si este triunfo viniera acompañado, como se espera, del asalto demócrata a la Cámara de Representantes, sería glorioso. Desde 1993, cuando el legendario senador demócrata Lloyd Bentzen dejó su curul, los republicanos han dominado la Cámara Alta.



Me intriga porque los símbolos que se manejan en esta elección atañen a la comunidad hispana en Estados Unidos. Uno de los candidatos se llama Beto y el otro, Ted. Beto nació en El Paso y habla muy bien el español, aunque es de origen irlandés. Ted nació en Calgary (Canadá), de padre cubano y madre estadounidense, y apenas si balbucea el castellano.



Beto le ha propuesto a su adversario debatir en inglés y en español; Ted se ha negado no solo por su insuficiencia verbal en castellano, sino porque parece creer que el que hable mejor español ganará el voto hispano. Curiosa inferencia que no solo es condescendiente, sino que revela un profundo desprecio a la comunidad en cuanto la reduce a una especie de lealtad lingüística. Es como si los hispanos no pensáramos sobre los problemas del país y nos guiáramos solo por afinidad al idioma.

Cruz dice que Beto, cuyo nombre verdadero es Robert Francis, se autonombró así para atraer el voto latino. Para disipar dudas, Beto ha mostrado una foto de él, de niño, con un suéter que tiene grabado su apodo.



Otro error de Ted es creer, equivocadamente, que los hispanos no hablamos inglés. La mayoría de quienes votamos somos bilingües, y el español solo predomina entre quienes no se han nacionalizado, no se han empadronado para votar o son indocumentados. Supongo que el propósito de Ted es pintarnos como extranjeros para asustar a los blancos y motivarlos a votar.



Robert Francis ‘Beto’ O’Rourke es el representante de El Paso en el Congreso y se graduó en humanidades en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue capitán del equipo de remo de su universidad e integrante de una banda de rock punk. Su plataforma política es liberal (de izquierda, se diría en América Latina).



Ted Cruz es senador por Texas, se graduó en la Universidad de Harvard y se ha desempeñado en puestos políticos estatales y federales. En 2016 compitió, sin éxito, por la nominación de su partido a la presidencia. Es extremadamente conservador.

Beto favorece la legalización de la marihuana, la reforma migratoria integral y la atención médica universal; defiende los derechos de las personas LGBT y de las mujeres a decidir sobre su embarazo; aboga por una mayor regulación ambiental y leyes con sentido común sobre el control de venta de armas.



Ted se opone al aborto, al seguro médico universal, al control de la venta de armas, a la legalización de la marihuana, a la normalización de las relaciones con Cuba, a una reforma migratoria integral y a la regularización de los dreamers. Favorece la pena de muerte y apoya la separación de padres e hijos migrantes que cruzan la frontera buscando asilo.



Beto ha sido descrito como el “siguiente Bobby Kennedy” por su defensa de los derechos humanos y de la igualdad racial. Cruz es un hombre al que John McCain describió como “un pájaro extraño cuyas creencias no coinciden con el punto de vista de la mayoría republicana”, y John Boehner, antiguo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, como “Lucifer encarnado”.



Mi esperanza es que las abismales diferencias de carácter entre ambos individuos atraigan un número sustancial de texanos blancos e hispanos e incline la balanza a favor de Beto O’Rourke.



SERGIO MUÑOZ BATA