Aumenta el voto de la coalición arcoíris a los demócratas

Una semana después de la elección intermedia de 2018 en Estados Unidos, y mientras continúa el recuento de votos en Florida, Georgia y California, las encuestas de salida nos dan una idea, aunque no exacta, de cómo se repartió el voto entre el Partido Demócrata y el Republicano.

¿Cómo votaron las mujeres?



Según The Hill, el sitio en la red de mayor prestigio en temas políticos, los demócratas ganaron el voto de las mujeres por un amplio margen, 19 puntos, lo que significaría seis puntos más que en 2008, ocho más que en 2012, cuando Barack Obama fue el candidato demócrata, y seis más que en 2016, cuando Hillary Clinton contendió por la presidencia.



También destaca que en 2016, las mujeres blancas le dieron 10 puntos de ventaja a Donald Trump sobre Hillary, mientras que ahora las mujeres de todas las razas y etnias votaron por los demócratas: 49 % de mujeres blancas, 92 % de las negras y 73 % de las latinas.



¿Cómo votaron los hombres?



Los blancos que viven en comunidades rurales, de bajo nivel educativo (61 %), con mayor apego a su iglesia (61 % protestantes) y que poseen armas de fuego (61 %), votaron por candidatos republicanos.



Mientras, 88 % de hombres negros y 77 % de asiáticos votaron por los demócratas. En términos de ingresos económicos, la diferencia fue mínima entre los votantes más ricos (más de 100.000 dólares anuales) y mayoritariamente demócrata entre los más pobres, menos de 50.000 dólares anuales.



¿Cómo votaron los jóvenes?



El 61 % de los votantes entre 18 y 44 años de edad votó por los demócratas y el 36 %, por republicanos. La sorpresa fue que la diferencia entre los mayores de 45 años fue mínima: 49 % votó por los demócratas y 50 %, por los republicanos.



¿Cómo votaron los latinos?



Agrupar a los latinos en un ente monolítico es arriesgado porque las diferencias culturales, raciales, económicas y de origen nacional son inmensas. Solo la inercia o la flojera nos hace unificarlos para intentar explicarlos.



Saber cómo votaron es aún más difícil porque los diferentes encuestadores utilizan metodologías distintas. En esta elección intermedia, sin embargo, creo que varias cosas quedaron en claro acerca de las preferencias políticas de este heterogéneo grupo. Por ejemplo, todo indica que los latinos salieron a votar más que en ninguna elección intermedia anterior y, probablemente, en los mismos números que en la elección presidencial de 2016.



Los estimados de CNN, Latino Decisions, NBC y Pew Research Center indican que entre el 69 % y el 73 % de los latinos votaron a favor de los candidatos demócratas, y entre un 23 % y un 29 %, por los republicanos.



Que casi 3 de cada 10 latinos apoyen a Trump puede deberse a diferencias ideológicas entre conservadores y liberales, o a diferencias de origen nacional; por ejemplo, los latinos de origen mexicano generalmente prefieren a los demócratas, mientras que los de origen cubano votan por los republicanos. O quizá haya latinos que piensen que la economía va bien aunque esto contradiga el informe del Pew Center, según el cual los latinos dicen que su situación personal ha empeorado con Trump.



Por otro lado, que 7 de cada 10 latinos rechacen a Trump no significa que sean incondicionales del Partido Demócrata, como son los negros. El número de latinos que no ve grandes diferencias entre ambos partidos políticos ha aumentado de 22 a 32 % en los últimos tres años.



Los activistas comunitarios dicen que la renuencia del Partido Demócrata a definir su postura en temas de inmigración podría ser la causa del abandono. Yo lo dudo, y rechazo firmemente que no haya diferencias entre ambos partidos. Creo más bien que en una comunidad tan diversa hay multiplicidad de opiniones, aunque la mayoría –7 de cada 10– voten por los demócratas.



SERGIO MUÑOZ BATA