Acoso a la Unión Europea y ocaso del Reino Unido

Mientras los forcejeos en el Parlamento británico acentúan la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre la Gran Bretaña y la Unión Europea, el estatus multinacional del Reino Unido se tambalea y amenaza con desgajar la complicada unión entre Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

En un giro que no deja de ser profundamente irónico, el movimiento auspiciado por la nostalgia de la derecha conservadora inglesa que se inventó el brexit porque no se resigna a la pérdida del imperio podría terminar siendo responsable del desmoronamiento de la alianza entre los cuatro países forjada hace siglos, cuando el Reino Unido era un verdadero imperio.



Nadie pone en duda el resultado del referendo de 2016, en el que el 53,4 por ciento de la población de la Gran Bretaña votó por separarse de la Unión Europea. Pero tampoco puede ocultarse el hecho de que el brexit fue, fundamentalmente, una invención de la Inglaterra más provinciana al tomar una decisión que ha dejado inconforme a la mitad de la población.



Entre las grandes ciudades, solo Birmingham votó por la separación, mientras que Londres, Mánchester, Liverpool y Newcastle votaron por permanecer en la Unión Europea. Algo semejante sucedió en Escocia, donde el voto a favor de la permanencia en la UE fue del 62 por ciento; y en Irlanda del Norte, donde fue del 55,8 por ciento, incluyendo un 30 por ciento de votantes protestantes que prefirieron continuar en la Unión Europea.



Dado que esta decisión va en contra de los intereses económicos y políticos de escoceses e irlandeses, ya han surgido voces en estos dos países que sugieren reconsiderar su permanencia en la Gran Bretaña.



En 2014, Escocia celebró un referendo de independencia de la Gran Bretaña en el que el 55,3 por ciento de los escoceses votaron a favor de la permanencia en el Reino Unido, mientras que un 44,7 por ciento votaron a favor de la independencia. En 2019 ha vuelto a renacer la motivación para realizar un nuevo referendo sobre la independencia y solicitar la membresía a la Unión Europea.



En Irlanda del Norte, al beneficio económico que representaría continuar en la UE se suma el tema político. Sinn Fein, el partido político de ideología republicana, ya ha hecho un llamamiento al referendo para decidir si permanecen en la Gran Bretaña o si se reincorporan a la República de Irlanda y continúan dentro de la Unión Europea.



Para la Unión Europea, sin embargo, los problemas no terminan en el Reino Unido. Su futuro sigue siendo incierto debido a la labor de zapa de países con regímenes populistas como Hungría, Polonia, la República Checa e Italia, que minan los cimientos del magnífico intento de edificar una nueva convivencia plural, desacatando sus mandatos al tiempo que sacan provecho de todas las ventajas que les ofrece la Unión.



El caso de Polonia es ilustrativo. Antes de ingresar a la Unión Europea, el ingreso per cápita de los polacos era semejante al de los ucranianos; hoy es cuatro veces más grande, gracias a la Unión. No obstante, el Gobierno polaco se rehúsa a admitir refugiados procedentes del Oriente Cercano en desacato a las cuotas que ordena la UE, e interviene descaradamente en las decisiones de su Poder Judicial irrespetando la separación de poderes que demanda la membresía en la institución.



En la década de los 30, el filósofo español José Ortega y Gasset y el escritor alemán Thomas Mann escribieron sendos ensayos en los que exponían su preocupación por la amenaza que el fascismo y el comunismo representaban para la identidad cultural europea, y abogaban por su unidad.



Hoy, Europa enfrenta retos externos e internos que amenazan con destruir el maravilloso proyecto europeo que en sus 27 años de existencia logró pacificar, unificar políticamente y beneficiar económicamente a todo el continente.