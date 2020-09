Salgamos de la batalla política pueril y salvemos a EPM

La renuncia de la junta directiva de EPM estremeció los cimientos de la empresa y desató una confrontación política inédita. Está en juego una gran riqueza pública, indispensable para el desarrollo social y económico de Medellín. El escenario hoy es la polarización política. La polarización divide la sociedad en dos grupos antagónicos: amigo o enemigo. Además, se acompaña del populismo, que resuelve problemas complejos con frases apenas sonoras y atractivas pero falsas. Y todo cabe en un tuit o un meme que se hace viral en el mundo digital. Es el terreno del todo vale, donde la verdad es la principal damnificada.

La amenaza sobre EPM es muy seria, y las consecuencias de un traspié institucional son de una dimensión inimaginable para la ciudadanía. El alcalde tiene un gran poder en sus manos y de lejos la mayor responsabilidad. Conduce, y de su conducción en gran medida dependerá qué va a pasar con EPM.



Quintero señala que va a recuperar 9,9 billones de pesos que ha perdido EPM en el proyecto Hidroituango y que, además, va a enfrentar y desenmascarar la corrupción. De acuerdo, es legítimo, necesario y urgente. La pregunta fundamental es entonces cómo. Naturalmente, no es válida la expresión del alcalde “para hacer lo correcto no hay que pedir permiso”. Lo correcto en una discusión pública no es la voluntad de un individuo, por importante que sea; existen unas reglas, unos escenarios, unos mecanismos y leyes para tramitar las diferencias, que se deben respetar. Es ahí donde se tiene que dar la discusión.



El alcalde puede escoger el terreno para tramitar este conflicto. Hasta el momento, algunos contendores políticos levantan la voz y compiten para ver quién pronuncia el insulto más fuerte, la agresión más dura para obtener más likes. En este terreno del espectáculo político, que parece atractivo, nadie gana, todos perdemos.



Para luchar contra la corrupción hay un terreno donde se tiene que dar la lucha: la transparencia. Los corruptos se mueven en la oscuridad. La transparencia es la condición inicial, indispensable para poder avanzar. Hagamos a EPM transparente para que se recuperen los lazos de confianza con la ciudadanía. ¿Cómo?



Esto le propongo al alcalde Quintero: convoque un gran foro sobre EPM. Lo organizan con un comité de personas y organizaciones, independientes, que no hagan parte de las discusiones del momento. Muestren con documentos y cifras la realidad de la empresa. Abra un espacio para recoger las preguntas e inquietudes de la ciudadanía, de las agrupaciones y veedurías que tengan algún interrogante. Respóndalas. Señale cuál es el rumbo que va a tomar la empresa. Expliquen por qué ese rumbo. Indiquen cuáles son las reglas de manejo de la empresa por las cuales se rigen. Debatan públicamente con personas y organizaciones que estén en desacuerdo los puntos sobre los cuales haya contradicciones o disputas. Invite a los organismos de control para que muestren qué investigan, si tienen resultados los hagan públicos, para salirse del mundo de los chismes y las mentiras. Inviten a las personas que hemos tenido responsabilidad para que expongamos en público y respondamos cualquier inquietud, de quien sea. Construyan un mecanismo independiente de seguimiento público de EPM, con informes semestrales.



En momentos en los que la corrupción es el primer motivo de malestar de la ciudadanía en Colombia, el alcalde tiene la oportunidad de dar ejemplo en esta lucha. Salgamos de la batalla política pueril y salvemos a EPM. La política tiene sus espacios para la legítima confrontación, pero para recuperar 9,9 billones y desenmascarar y derrotar la corrupción no hay necesidad de ideologías o confrontaciones importadas, basta con la transparencia, que nunca falla. Que nadie se pueda ocultar.



Sergio Fajardo