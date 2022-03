Voto útil presidencial

El balance sobre las elecciones parlamentarias de marzo contiene información relevante para proyectar los resultados electorales de mayo y junio del 2022. Los tres grandes contendores serán Petro, Fico y Fajardo, tras su triunfo en las respectivas consultas partidistas. Algunos de ellos, además, han venido recibiendo apoyos adicionales a los acordados en dichas ‘primarias’.

Pero tenemos incógnitas al realizar estas simulaciones electorales referidas a, primero, el destino de los votos de candidatos ausentes en esas primarias, los cuales tienden a diluirse (Hernández, Zuluaga, Ingrid, etc.); segundo, los efectos de potenciales alianzas que no logran endosar la totalidad de votos que ofrecen; y, tercero, el papel de voto rechazo (al 40 % en caso Petro) y la alternativa del voto en blanco.



Por el momento, la mejor opción de pronóstico consiste en identificar potenciales endosos partidistas. Por ejemplo, Petro podría alcanzar un 35 % de votación si mantiene el 19 % obtenido por sus senadores y añade el 15 % logrado por los senadores liberales (bajo hipotético endoso de César Gaviria arrastrando a todos) y otro 1 % de partidos minoritarios (suponiendo que este se desparrama por tercios). Dado que Petro exhibe un agotamiento del Pacto Histórico tras fallidos intentos presidenciales, este no tiene ‘upside’, ya que el electorado potencial bien lo conoce.



En cambio, Fico podría llegar al 50 % de la votación en mayo si lo apoyaran los conservadores con su 15 % de votación senatorial, los uribistas con su 13 % del Centro Democrático, el 10 % de ‘la U’ y si Vargas Lleras y afines parlamentarios aportaran el 11 %, así como otro 1 % proveniente del tercio de partidos minoritarios. A diferencia del agotamiento histórico de Petro, Fico tiene un camino favorable por recorrer, ya que solo 44 % del electorado potencial dice conocerlo. Esto jugará a su favor fuera de Antioquia Grande, y de allí la importancia de alianzas con Vargas Lleras-Char, en la costa Caribe, para hacerle ‘cabeza de playa’ al petrismo en la zona.



Y, por último, estaría Fajardo, con tan solo 14 % del total de votantes, provenientes 13 % de su bancada y el restante 1 % de partidos minoritarios.



Obviamente, enfrentamos incertidumbre sobre la inclinación de potenciales votantes por Hernández (en declive) o Ingrid (más figurativa que efectiva). Y por tratarse de presidenciales, también es difícil ponderar ‘endosos’ partidistas que resultarán inferiores al 100 % de lo ofrecido.



De hecho, se especula que la diatriba petrista antiestablecimiento contra el Banco de la República, concesiones viales, fondos de pensiones privados y a favor de tasas impositivas cuasiexpropiatorias harían difícil que el grueso de los liberales lo llegaran a apoyar. Tal vez “el César” solo arrastraría hacia Petro el tercio anidado en el sur del país y en la costa Caribe. También es factible que una fracción de los ‘verdes’ pueda irse tempranamente hacia Petro y otra hacia Fico, seguramente inspirados por el principio del ‘voto útil’.



Si en el fondo de lo que se trata es de que Colombia pueda continuar por su senda democrática y de gobiernos centristas (tal como ha ocurrido ‘de facto’ con la consolidación de la paz bajo Santos y también bajo Duque), entonces ¿por qué no moverse hacia Fico tempranamente y evitar el colapso de Colombia a manos de un Petro antiestablecimiento?



Movernos en esta temprana dirección en la votación de mayo ayudaría a despejar incertidumbres no solo de tipo local, sino de carácter internacional en medio del grave conflicto Ucrania-Rusia. Dicho conflicto deja claras las intenciones antidemocráticas patrocinadas por los bloques socialistas de Rusia-China, que han sumido en miseria y opresión a Cuba, Nicaragua y Venezuela (el vecino que Petro ha venido apoyando por décadas). Esta es mi recomendación: apliquemos voto útil temprano en primera vuelta por Fico y consolidemos la democracia en Colombia.



SERGIO CLAVIJO



