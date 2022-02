Visión empresarial

En 2021, Estados Unidos tuvo un magnífico desempeño al crecer casi 6 % y con utilidades empresariales al +49 % vs. -12 % en 2020. También logró reducir el desempleo de 13 a solo 3,9 % en diciembre.



Sin embargo, la acertada política contracíclica monetaria fiscal de 2020-2021 no podía continuar debido a riesgos inflacionarios que cristalizaron en record de 7 % en EE. UU. Así, la Fed se apresta a elevar su tasa al 2 % a la vuelta de un año y al 3 % a dos años. No obstante esa recuperación económica, se ha tenido alta tensión social por cuenta de Trump y la pandemia de covid, donde cabe resaltar la acertada reacción empresarial.

EE. UU. y Colombia adoptaron generosos programas gubernamentales, apoyando nóminas y empleo. Y el empresariado los emuló otorgando reajustes salariales extraordinarios. Allá, sin afectar la trayectoria del mínimo a nivel de cada estado; pero aquí, Duque y la Andi se equivocaron con mínimo al +10 % en 2022, agravando nuestra inflación.



Allá, los bancos de inversión elevaron sueldos básicos de enganche para analistas en 33 %, reconociendo la sobrecarga por virtualidad laboral. Los salarios medios crecieron 10 % (superando la inflación), y los bonos por desempeño estuvieron arriba de 50 % (en línea con utilidades). Inclusive, analistas han considerado que “se les pudo haber ido la mano”, generándose un castigo en desempeño accionario; pero la respuesta empresarial ha sido que han buscado remunerar productividad para retener talento, lo cual daría réditos en futuras utilidades.



Los hechos derrotan las críticas del nobel de economía Stiglitz y su coro, que siempre denigran del sistema. Ahora Joe ha pasado a alabar el “magnífico” desempeño del populista Fernández en Argentina (sin mencionar la hiperinflación de 52 % que los empobrece cada vez más).



El buen desempeño empresarial también se desparrama por la vía de la valorización accionaria. El S&P 500 se elevó 30 % y las acciones tecnológicas, 50 % durante 2021. Y en el quinquenio prepandemia su valorización había promediado el 8 % anual. Esto contrasta con la desvalorización promedio de -2 % anual en Colombia. Y a diferencia de lo que aquí ocurre, allá los tenedores de acciones suelen ser ciudadanos del común (‘mom & pa’), luego el beneficio le llega a la clase media.



Además de la valorización accionaria, los empresarios en EE. UU. saben de la importancia de “llevar al ciudadano” en las ganancias y por eso reparten utilidades que, en promedio, representan ‘dividend-yield’ del 6 % anual (+4 % real). En Colombia esta cifra ha sido un pobre 2 % anual (-3 % real). Por eso no debe sorprendernos que alguien pueda ‘sacudir’ el establecimiento accionario local ofreciendo comprar acciones con malos desempeños y pagando +30 % (como si fueran de control accionario).



En síntesis, durante la pandemia los empresarios han apoyado las nóminas, han reajustado la escala salarial de forma progresiva (en EE. UU.), han estado dispuestos a elevar tasas de imporrenta (en Colombia, de 30 a 35 % y 38 % para el sector financiero; y en EE. UU. de 21 a 28 %, según propuesta de Biden). Y aun así, los antisistema dirán que todo ello resulta insuficiente, pues en el fondo lo que Petro, Piketty y seguidores quieren es expropiarlos con una imporrenta del 75 %.



Citar conceptos de premios Nobel de economía ahora es arriesgado, pues ¿qué podemos esperar de un Stiglitz alabando el manejo populista en Argentina? Todavía existen quienes piensan que “el problema” de elevar tasas de interés es que frena el consumo (el ‘efecto Cavallo’).



Pero tomaré, 60 años después, el riesgo de citar la pertinencia del ‘dictum’ de Milton Friedman a los empresarios: uds. no se distraigan de su obligación primordial, que es, ciñéndose a la ley, buscar la mayor rentabilidad empresarial, pues ese beneficio de desparramará sobre la ciudadanía. Sin embargo, existen analistas que castigan el ‘ranking’ del MBA de Chicago por plegarse a las enseñanzas de lo que sí ha funcionado.



SERGIO CLAVIJO VERGARA



