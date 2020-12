Vacunándonos electoralmente

Finaliza el 2020 como un año para olvidar: numerosas familias han perdido seres queridos (cerca de 40.000 personas han fallecido debido al covid); el 50 % de los hogares han visto disminuidos sus ingresos en al menos un 30 %; aunque la tasa de desempleo ha descendido hacia el 15 % en octubre, la tasa implícita de desempleo permanece cerca del 18 % y se tienen cerca de 4 millones de personas cesantes (corrigiendo por caída en la tasa de participación laboral).

El crecimiento promedio de Colombia, durante 2020-2021, habrá sido nulo y el per cápita, negativo, siendo el peor desempeño socioeconómico del último siglo. En unos años, mis seis nietos estarán preguntando: ‘¿Abuelo y cómo fue que sobreviviste a la pandemia del covid?’. Esperamos estar allí para responderles y ayudarlos a superar los escollos de una educación virtual forzada temporalmente.



Nos alienta la llegada del 2021: pronto se estará iniciando la aplicación, en el mundo desarrollado, de vacunas con efectividad del 90 %. Y, aunque primero se atenderá el cuerpo médico y militar, la esperanza es poder cubrir un 60 % de su población a lo largo del 2021. De ser así, se aceleraría la inmunidad de rebaño por la vía activa, pues por la vía pasiva ella luce hoy muy distante al tenerse contagios en solo el 5 % de su población frente al requerido inmunológico natural de al menos un 50 %. La mortalidad por covid del 3 % continúa siendo alta al compararse con el 1 % de la gripe.



La comunidad científica internacional y de salubridad pública ha sido puesta a prueba como nunca, y ella ha sabido responder y pronto. Esto a pesar del dañino papel desempeñado por la obtusa administración Trump. Otra excelente noticia de cara al nuevo año es que la democracia de Estados Unidos ha salido fortalecida a nivel institucional con la escogencia de Biden como su nuevo presidente, y el mundo debe estar agradecido con esa institucionalidad al decidir claramente en sus resultados electorales: “Donald... estás finalmente despedido por tu demostrada incompetencia”.



Y hablando de vacunas y del nuevo año 2021, la admonición para nosotros los colombianos es que también debemos aplicarnos la vacuna electoral antipopulismo de izquierda o de derecha. Recientes sondeos indican que el candidato del verdadero centro ideológico-económico, Sergio Fajardo, está bien ubicado y sacando un diferencial del 5 % frente al Petro populista-chavista.



Aunque Petro continúa cargando con un elevado voto rechazo del 40 %, duplicando el voto rechazo de Fajardo, no debemos perder de vista factores que requieren especial atención en los comicios electorales territoriales del 2021 y presidenciales del 2022. Tan solo el 25 % de la población colombiana es verdaderamente de centro, mientras que otro 22 % pivota según el ciclo político. Las cicatrices en desempleo y precariedad social constituyen entonces un gran desafío a la hora de comunicarles a las masas lo que estará en juego en 2021-2022: la viabilidad de gobernanza efectiva para enfrentar estos desafíos económicos y sociales que nos está dejando esta dura pandemia de covid-19.



Unos afirman que nuestro candidato Fajardo de centro es como una sandía: verde por fuera en su discurso complaciente-electoral, pero rojo por dentro en sus creencias gubernamentales. Afortunadamente, en sus ejecutorias como gobernante territorial de Antioquia, Fajardo nos probó que sabe lo que no sabe y por ello suele rodearse bien para asegurar ejecutorias equilibradas en lo social y económico, construyendo democracia efectiva.



Ojalá Fajardo y su equipo monten adecuadas campañas informativas para develar de entrada que Petro es rojo rojo, en discurso y ejecutorias, para así guiar al electorado hacia el camino seguro de lo ya probado y equilibrado en lo social y económico.



