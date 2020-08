Vacuna anticovid: ¿cuándo y cómo?

En tiempo récord se tienen avances importantes en búsqueda de la vacuna anticovid, aunque la disponibilidad y la efectividad todavía encierran una alta incertidumbre. Son como 140 laboratorios globales en dicha ‘carrera científica’, donde cinco parecen tener ventaja fase 3 en pruebas humanas aleatorias. En los casos de Pfizer y Moderna, se tienen hasta 60.000 participantes con posibles reportes científicos para octubre de 2020. Se espera una efectividad de +70 %, pero con doble dosis, generándose entonces altos costos de masificación.

La prognosis es que, aun en Estados Unidos, el acceso masivo solo ocurriría hacia finales del 2021, dándoseles prioridad a los sectores salud y militar. Su planeación distributiva envuelve equipos federales-estatales y aparatos industriales público-privados. El presupuesto para adquirir vacunas anticovid asciende a US$ 8.000 millones.



Esa estrategia incluye participación accionaria en laboratorios, proyectos específicos y gestión operativa nacional (caso Deloitte). La meta inicial es contar con 100 millones de dosis a 12 meses vista y cinco veces más a 24 meses (hasta llegar a dos por habitante). Si todo sale bien, para 2022 su economía estaría camino de la normalización, pero cargando notorias cicatrices fiscales (deuda pública al 130 % del PIB) y sociales (+ 200.000 fallecidos y desempleo de dos dígitos).



Rusia sorprendió al mundo registrando en agosto uso público de su vacuna (Sputnik-5), pero sin estar en fase 3. Le han llovido críticas por su oportunismo, falta de soporte científico, y solo en octubre sabríamos su efectividad, cuestionada por Alemania y sus propias farmacéuticas. Francia y Gran Bretaña han tomado medidas similares a EE. UU., para imponer ‘nacionalismo’ a sus laboratorios en acceso a vacunas.



Queda claro que en la batalla distributiva de vacunas ganadoras se mezclarán elementos financieros y de geopolítica. El tercer mundo estará representado por India, con su tradicional liderazgo en fabricación de vacunas, algo del Brasil y Argentina. El mundo continúa expectante ante ajustes científicos para mejorar su efectividad, controlar efectos colaterales y reducirla a una sola dosis.



¿Qué lecciones debe extraer Colombia de estas experiencias sobre el descubrimiento y la masificación de la vacuna anticovid? Lo primero es aplaudir que el Gobierno haya creado recientemente un comité público-privado para tal fin. Allí deben jugar un papel central Minhacienda, Minsalud, Cancillería y empresarios con experiencia financiera seguros, como Gabriel Jaramillo, quien lo estará liderando (después de trajinar con vacunas a nivel internacional).



Dada nuestra escasez de recursos financieros, Colombia no podrá replicar la estrategia de ‘disparar con perdigones’, como lo han hecho países ricos. En vez de apostarles tempranamente a potenciales laboratorios ganadores, tal vez la mejor estrategia sería monitorear de cerca los cinco laboratorios líderes y tener lista la billetera con el case del 15 % del potencial costo. Las cifras varían, pero el costo total podría ser de US$ 600 millones. Así, este gobierno haría bien en reservar ese cupo de mayor deuda pública para el que será el “bien público” más importante del 2020-2022: la vacuna anticovid.



Imaginamos que el FMI no tendría objeción alguna en instrumentar el uso parcial del cupo contingente que se le ha aprobado al Banco de la República precisamente para enfrentar la pandemia. La precisión en el monitoreo de la carrera por la búsqueda de la vacuna resultará vital para optimizar el uso de dichos recursos. Colombia no tiene el músculo financiero ni para apostarles muy temprano a posibles perdedores ni para diversificar mucho su portafolio preventivo-curativo. Necesitamos que dicho comité asesor afine al máximo sus apuestas científicas en la búsqueda de la ansiada vacuna.



SERGIO CLAVIJO