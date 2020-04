Tensión financiera y endeudamiento

En 2013 se dio por finalizada la grave crisis financiera global desatada por la quiebra de Lehman. El problema es que la lánguida recuperación ocurrió a través de mayor apalancamiento, tanto público como privado. Así, la recuperación del periodo 2014-2019 se había denominado la “cuarta oleada de endeudamiento” (Banco Mundial, 2020). Todas las anteriores oleadas habían terminado en crisis financieras: incluyendo México (1982); Asia, Brasil y México (1995), y Estados Unidos, Gran Bretaña y España (2008-2009).

Acabándose de secar la tinta de dicho reporte, nos ha llegado esta quinta oleada de endeudamiento por covid-19, la cual implicará adiciones presupuestales de 5-15 % del PIB durante 2020-2021 a nivel global. Sus daños son solo equiparables a los de la Gran Depresión (1929-1933).



Estados Unidos arranca de niveles de endeudamiento público del 110 % de su PIB y Europa, cercanos al 100 %. Por causa de estos “impulsos fiscales”, se está discutiendo la forma de atender esa mayor deuda pública. Se requerirá gravar no simplemente las utilidades de las firmas, sino también las activos corporativos y de los hogares más pudientes (impuestos patrimoniales).



En prepandemia, esa era la propuesta de varios candidatos presidenciales demócratas, asesorados por Piketty. La paradoja es que ellos pensaban que los recursos adicionales se utilizarían en mejor educación y cobertura universal en salud. Ahora resulta que esos recursos se irán a enfrentar las amenazas de muerte del covid-19 y los pagos por seguro de desempleo, el cual pronto regresará a dos dígitos.



En Europa se está discutiendo cuál será la porción de liquidez que estará proveyendo el Banco Central Europeo a través de la emisión de bonos mutuales. Esto implicaría que todos sus miembros asumirían riesgo soberano. Algunos miembros se oponen a ello, lo cual ha despertado la ira de Italia al develar esto poca solidaridad.



Si se tienen problemas dentro de la zona euro, ni hablar de los riesgos de bloqueos adicionales al comercio internacional. De hecho, se está imponiendo la visión nacionalista de que los productos estratégicos relacionados con la pandemia será mejor asegurarlos vía producción nacional. Esto implicaría un rompimiento histórico con los conocidos clústeres de abastecimiento provenientes de Asia. Todo esto agravará las protestas sociales tipo ‘brexit’ y ‘chalecos amarillos’ que venían del 2019.



Latinoamérica no se encuentra en buena posición para enfrentar la pandemia. No solo venía rezagada al crecer a pobres ritmos de solo 1 % anual, sino que ha continuado mostrando alta dependencia de los precios de los ‘commodities’ minero-energéticos. Estos continuarán deprimidos durante 2020-2021. En particular, Colombia, México y Brasil tienen bajo espacio fiscal para escalar su endeudamiento público, actualmente entre 52 y 85 % del PIB. Y, además, muestran altos niveles de desempleo.



De allí que resulte clave aprovechar los programas existentes para apoyar a hogares frágiles de manera focalizada, como Familias en Acción y Colombia Mayor, bien organizados en todos estos países. Proceder ahora a improvisar a través de programas sociales impulsados con supuestos fondos del Banco de la República es algo aventurado y contraproducente en materia de ordenamiento fiscal-monetario. Confundir instrumentos y objetivos termina dando señales erráticas, y ello bien podría acarrearnos una degradación anticipada de nuestro grado de inversión. Lo más prudente es continuar por el camino señalado por el Minhacienda a través de obtener créditos de las multilaterales que refuercen los programas existentes, los cuales han mostrado eficacia para llegarles a los más necesitados. Ya discutiremos en el segundo semestre la reforma tributaria requerida para repagar este mayor endeudamiento.



SERGIO CLAVIJO